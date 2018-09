Evelyn García: mi esperanza es contar con gente capaz que dirija el ciclismo en El Salvador

Rolando Alvarenga

Evelyn García, máxima referente del ciclismo salvadoreño y quien reside actualmente en España, habló con Diario Co Latino sobre la complicada situación que vive, luego de que la Federación Salvadoreña de Ciclismo decidiera sacarla de su planificación anual.

– ¿Qué ha pasado con Evelyn García en los últimos meses?

Yo sigo preparándome, pero nada que ver con la Federación de Ciclismo que me sacó de todo el año pasado. El año pasado yo presenté mi Programa Olímpico y nunca tuve respuesta, asumo que no les interesó y, de remate, me quitaron la beca de este año.

– ¿La Federación de Ciclismo le notificó por qué tomaron esa decisión?

No, ni si quiera me enteré por ellos, sino por medio del profesor Quezada (presidente del INDES), que me llamó para informarme que no me veía en el presupuesto federativo. Le expliqué mi lucha con la federación y me dijo que vería qué pasaba. Al final, no sé los motivos y las razones que tuvieron para quitarme el salario de toda mi vida, de mis quince años de trabajo y sin qué, ni para qué.

– ¿Qué prestaciones ha perdido con la actual Federación?

Yo no estoy esperanzada en que la federación me ayude, tengo claro que no quieren nada que ver conmigo. Me quitaron sueldo y me quitaron todo sin decirme: “Adiós Evelyn, muchas gracias por sus servicios”. Mis objetivos son a largo plazo para prepararme acá (en España), porque no tengo plata para andar viajando y cubriendo mis gastos. Tengo mis planes de entreno, siempre estoy en comunicación con mi entrenador en Colombia y buscando competencias aquí, para mantenerme en actividad.

– Deportivamente, ¿cuál es su lectura?

Mi disponibilidad es total, pero la federación no planifica y no quiere gastar nada. Al final, es triste y lamentable que no luchemos por un mismo sueño; porque uno traza objetivos, pero no son los mismos que los de la federación. Porque lo ideal debe ser cumplir los objetivos con el apoyo de la federación.

– ¿Por qué no corrió en Barranquilla?

Simplemente, la federación no quiso solicitar plaza o wild card por mi trayectoria, por mi Palmarés; yo les dije que lo hicieran y hasta les supliqué y nada. Luego me enteré de que tenían una plaza para Bicimontaña otorgada por la COPACI (Confederación Panamericana de Ciclismo).

– ¿Qué le llama la atención de su caso?

Lo más cruel es que nadie me pregunta qué ha pasado conmigo. Y, en mi caso, la mayoría de gente cree que yo no he querido seguir o por que estoy fuera del país; en fin, no se qué pensará la mayoría, pero ningún medio ha preguntado. Usted sabe que otros países quisieran tener atletas para invertirles y apostarle por una medalla.

– ¿Qué hay sobre la inversión en el Ciclo Olímpico?

Nosotros, para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, invertimos casi 18 mil dólares entre fogueo y otros pagos durante un año, y conseguimos una plata. Luego, para los Panamericanos Toronto 2015, invertimos la mitad y se ganó un bronce, pero nunca invertimos para un oro. ¡Vamos en retroceso!

– La lucha con la Federación de Ciclismo se percibe difícil, ¿qué propone usted?

Yo sigo en el ciclismo por amor, porque me gusta y al final se van a dar las cosas, ¡ya verá! Dios sabe lo que tiene preparado para uno y ojalá tenga la oportunidad de correr en mi país, que mis hijas me vayan a ver a un velódromo que lleva mi nombre. Al final, estoy segura de que para esa fecha ya no estará la federación actual. Mi esperanza es contar con gente capaz que dirija el ciclismo en El Salvador.

– ¿Tiene límite su paciencia?

Yo voy a luchar hasta que cambien la junta directiva actual. No sé cuánto tiempo, pero me voy a esperar para ver quiénes llegan y si están interesados en ser competitivos en el Alto Rendimiento. Para competir en Centroamérica, yo me prepararía por mi cuenta y, en última instancia, solo necesito el aval federativo.

– Con el panorama anterior, ¿cuáles son sus esperanzas?

Que cambie la federación, que cambien los programas y que haya más planificación. Que inviertan en las niñas pensando en formar otra selección y que vayan fogueándose a largo plazo, porque no se le va a exigir de primas a primeras medallas en Centroamericanos a unas jóvenes que van a tener poca inversión. Sí tendrán la motivación, que es lo más importante; la fe y la confianza en que se pueden hacer bien las cosas. Y vamos a buscar apoyo más adelante para las niñas y poder hacer unos buenos Juegos Centroamericanos.