Solución económica nacional y la marcha del 15 de septiembre 2024

César Ramírez

@caralvasalvador

La voz del pueblo

La voz de las multitudes en las avenidas de San Salvador fue: “Bukele dictador no te quiere El Salvador; Por la libertad y dignidad del pueblo Lisiados de Guerra presente ALGES; El15MARCHAMOS Por la libertad y dignidad del pueblo “Vamos Patria a caminar” Bloque de resistencia; Los lisiados de guerra decimos presente; No más militares queremos libertad; No más corrupción; 142,469 salvadoreños solicitaron asilo a nivel mundial; No más Paco Flores ni Manuel Coto Ladrones # 1; Todo caro y el dictador en Jet privado; Sí a la democracia no al autoritarismo; Queremos inclusión no más corrupción; Sin agua potable en el país más cool del mundo; Mujeres lisiadas de guerra defendiendo sus derechos; Un pueblo organizado jamás será pisoteado Lisiados de guerra presentes; MOVIR; Exigimos la libertad de los compañeros detenidos de la Alianza El Salvador por la Paz Vivan los Veteranos del Frente; Los lisiados de guerra con bajas pensiones los diputados ganando millones; No hay nada que celebrar ¿cuál independencia?; Eres un mentiroso un dictador pinche corrupto sos ilegal; Basta ya de represión en nuestro país Vivan los Veteranos del FMLN; Libertad para Pepe; Walter Geovany Ramírez Amaya han dañado mi imagen y han difamado ni nombre; Exijo la libertad de mi hijo y la de los inocentes no defendemos pandilleros defendemos inocentes Vivo se los llevaron vivos los queremos”…

El clamor popular pide a gritos el fin del Régimen de Excepción causante de cientos de arbitrariedades, fallecidos en custodia del Estado, violación de Derechos Humanos etc. es un escenario que tiene su centro de gravedad en la ausencia de Defensa Jurídica, la cual pueden aplicar a cualquiera, las anécdotas de capturas de inocentes se cuentan por centenas.

La marcha fue una expresión de las familias afectadas, además los damnificados económicos entre ellos los cotizantes de la Cooperativa COSAVI…

Discurso presidencial

Pero el inconstitucional presidente Nayib Bukele en horas de la noche, pronunció un discurso en campo abierto escoltado por 18,000 soldados, ahí expresó: Presentaremos por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda, para el pago de pagos corrientes. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente”1.

Aunque los expertos duda de esas afirmaciones.

¿Posible solución a la economía nacional?

En nuestro acontecer cotidiano el dinero sigue disminuyendo en la compra de productos básicos, salud, costo educativo, seguros de vida, servicios etc., puesto que los ciudadanos no aumentan sus ingresos en la proporción de los funcionarios gubernamentales, una desproporción que es un abismo capitalista, similar a las orillas de la pobreza con la lujuria de la ostentación de percibir $41,000 mensuales… de solo pensar en esa cantidad Juan Pueblo “cae redondo” por una intoxicación masiva de dólares en sus agrietados bolsillos.

El presupuesto puede ser completamente financiado si se cobra un impuesto a la riqueza (ingresos) de la propiedad privada por bienes que superen los $90,000; un presupuesto puede ser solvente al disminuir los salarios de los funcionarios que ganen más de $3,000; el Estado Financiero nacional puede ser equilibrado al abandonar la política del Bitcoin que solo genera pérdidas millonarias; podemos superar el actual estado económico al retornar el dinero tomado por el Estado de las pensiones pagando sus intereses; la economía puede progresar si se evita la evasión de impuestos de las “offshores” con impuestos retroactivos de quienes usan esos métodos piratas; la prosperidad económica puede lograrse al imponer impuestos a las empresa gigantes que cobran por sus servicios en cada operación (telecomunicaciones, finanzas, comercio internacional, espectro radial etc.); la mejoría dineraria puede ser satisfactoria si se elimina la propaganda e industria del insulto como política nacional; se debe imponer impuesto proporcional al salario mínimo con sueldos oficiales con ingresos superiores a $4,000 por el uso de bienes del Estado (autos, teléfonos, viáticos, bonos, oficinas)… etc. los trabajadores y asalariados no deben cargar con todo el peso de una mala política dineraria de la actual situación.

Así la marcha con la voz popular y las propuestas de solución para un presupuesto con buena salud, existen otras medidas “superiores” conocidas en otras naciones…

amazon.com/author/csarcaralv

1. El Diario de Hoy 16SEP024

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...