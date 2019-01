TSE desvirtúa fraude electoral

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Julio Olivo rechazó las acusaciones contra el proceso para la elección presidencial y aseguró que el sistema es totalmente seguro, por lo que descartó cualquier fraude, como lo ha venido repitiendo insistentemente el candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele.

“Les pediría a las personas que hacen ese tipo de señalamientos, primero que los quisiera tener en un debate público para ver cuáles serían esos detalles, porque todas las acusaciones que han hecho, sobre todo los nuevos actores, se les han desvirtuado y desvanecido y son un torrente de mentiras increíble. Como abogado no me cabe en la cabeza cómo puede una persona decir una sarta de mentiras y de cosas que lindan con la ignorancia”, expresó el magistrado presidente del TSE.

Bukele convocó el mes pasado a sus simpatizantes al TSE para combatir un supuesto fraude electoral a partir de un supuesto cambio del tono de color en la bandera de GANA. Los manifestantes irrumpieron en las instalaciones del organismo colegiado.

“Solo porque se me ocurre a mí que el color no da, de un cian a un celeste porque es menos celeste, es increíble tomarse el Tribunal Supremo Electoral, eso no había ocurrido después de los Acuerdos de Paz, es un desconocimiento a la ley y a la Constitución de la República, y hacer un llamado a la población a desconocer la autoridad electoral cuando yo mismo me estoy sometiendo a las reglas del juego de un árbitro”, criticó el magistrado presidente.

Olivo consideró irresponsables las acusaciones contra el proceso y manifestó que ese tipo de declaraciones solo pueden venir de aquellos candidatos que temen perder la elección y buscan cualquier tipo de excusas ante esa posibilidad.

“Hago un llamado con seriedad a que respeten la autoridad electoral porque no quisiera pensar que hay toda una estrategia detrás de estos, una estrategia y táctica electoral, es decir, atacar a la autoridad electoral, hacerme la víctima de esa autoridad electoral por si pierdo las elecciones”, manifestó el doctor Olivo.

Para el magistrado presidente, el sistema electoral salvadoreño es uno de los más complejos y más vigilados del mundo y tiene como observadores a la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), numerosas organizaciones no gubernamentales y a los mismos partidos políticos. A esto se añade la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), otro organismo nacido de los Acuerdos de Paz. “Hoy por hoy es de los sistemas más vigilados”.

Olivo también se refirió a un llamado hecho por Bukele para que simpatizantes de Nuevas Ideas se inscribieran para vigilar el voto para las elecciones de febrero. El funcionario recordó que, según la ley electoral, solamente los partidos legalmente inscritos puede inscribir vigilantes para participar en la jornada electoral, pero, además, ese período de inscripción ya terminó.

Añadió el presidente del TSE que las papeletas de doce departamentos para la elección del 3 de febrero ya están impresas. “Significa que solo va quedando San Salvador y La Libertad, que comienzan también a imprimirse. Que eso basta una semana o menos tiempo para poder imprimir”, explicó en entrevista con canal 12.

Serán 1,595 los centros de votación para las elecciones, y de estos solo 100 son locales arrendados o se desarrollan a cielo abierto, pero totalmente adecuados. Para estos centros se tiene que hacer todo un dispositivo del sistema eléctrico, iluminación de escuelas y se monta todo un aparataje que incluye la adecuación de rampas para la accesibilidad de personas discapacitadas. Olivo dijo que en esta ocasión, a pesar de ser una elección sencilla porque es diferente a la de las legislativas, donde existe el voto cruzado, la casilla agregada en el acta para contabilizar el voto de la coalición de partidos de derecha (ARENA, PCN, PDC y DS) “va a traer conflicto” al momento de la elección.

“Yo lo denuncié y espero que los magistrados de muy buena fe, debo entender, están haciendo todos los arreglos y acuerdos para que no haya ningún tipo de duda de que el acta está transmitiendo efectivamente los resultados confiables, transparentes”, destacó.