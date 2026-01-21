Trump dice que estará ausente de cumbre de emergencia de G7 y cuestiona valor de OTAN

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que no asistirá a la cumbre de emergencia del Grupo de los Siete (G7) propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron.

Antes de su viaje a Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial, Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca por el primer año de su segundo mandato y dijo que tiene «muchas reuniones» programadas en Davos, incluyendo discusiones relacionadas con Groenlandia.

«Tendré reuniones con las personas directamente involucradas», dijo Trump en medio de crecientes tensiones con los líderes europeos después de que amenazó con aranceles adicionales a varias naciones europeas a menos que se logre un acuerdo para que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

«Es amigo mío. Es un tipo agradable. Me agrada Macron, pero, como saben, no va a estar ahí ya por mucho tiempo más», dijo Trump sobre el presidente francés, cuyo mandato concluirá en 2027.

En la conferencia de prensa, Trump también cuestionó si los aliados de la OTAN ayudarían a defender a Estados Unidos.

«El gran temor que tengo con la OTAN es que hemos gastado enormes cantidades de dinero con la OTAN, y sé que iremos a su rescate, pero realmente me pregunto si ellos vendrán al nuestro o no», dijo.

Trump reiteró que Estados Unidos necesita a Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Cuando se le preguntó si está dispuesto a seguir con lo de Groenlandia, Trump respondió «ya lo verán».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...