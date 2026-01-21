Asamblea reconocerá a C.D. Luis Ángel Firpo por su undécima corona en la Liga

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para que Club Deportivo Luis Ángel Firpo, actual campeón de la Primera División de El Salvador, reciba una distinción honorífica especial tras su logro en el fútbol nacional.

Es de recordar que la victoria fue obtenida por el equipo de primera división, el 20 de diciembre de 2025, en el estadio Jorge “Mágico” González, al derrotar al Alianza en la tanda de penaltis. Con ello, Luis Ángel Firpo consiguió su undécima corona en Primera División.

La iniciativa fue presentada el pasado 14 de enero por el diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, junto a Marisela de Guardado y Christian Guevara.

C. D. Luis Ángel Firpo fue fundado en enero de 1923, en Usulután, y es una de las instituciones deportivas históricas y representativas del país, con más de un siglo de trayectoria, según lo dice su misma historia y trayectoria. De hecho, el equipo es considerado un símbolo de identidad, perseverancia y orgullo para los habitantes de ese departamento y para miles de aficionados pamperos.

En la comisión desarrollada este martes, lejos de hablar sobre la importancia del deporte y fortalecer las bases con legislación, los legisladores de Nuevas Ideas hablaron sobre la seguridad del país tras la llegada del presidente Nayib Bukele y cómo se desarrollan los eventos deportivos en “un ambiente de paz y seguridad”.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa reconoce a personas o instituciones que, por sus méritos y aportes, contribuyen al desarrollo social, cultural y deportivo de la nación. A raíz de ello, cada año se otorga un reconocimiento al equipo de fútbol que obtiene el título de “Campeón de Fútbol de la Primera Categoría Profesional”, tanto en el Torneo de Apertura como en el Torneo de Clausura, esta vez, le toca al C.D. Luis Ángel Firpo. Este dictamen se aprobará este miércoles en la sesión plenaria.

