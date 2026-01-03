Trump afirma que EEUU «administrará» Venezuela tras captura de Maduro

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy sábado que Estados Unidos «administrará» Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara el país y capturara a su presidente, Nicolás Maduro.

«Vamos a gobernar el país hasta el momento en que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata», indicó Trump en una conferencia de prensa celebrada en su club privado Mar-a-Lago, en Florida.

«No queremos involucrarnos en que alguien más entre y tengamos la misma situación que hemos tenido durante tantos años. Así que vamos a administrar el país», apuntó.

«Estamos allí ahora. Vamos a permanecer hasta el momento en que pueda tener lugar una transición adecuada», añadió Trump, quien no mencionó cuánto tiempo se espera que requiera una transición del poder.

Trump dijo que planea autorizar a los gigantes petroleros estadounidenses que tomen el control e inviertan en la infraestructura energética de Venezuela y que «empiecen a ganar dinero para el país».

