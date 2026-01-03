Cancilleres de Noruega y Dinamarca instan a respetar derecho internacional tras ataque de EEUU a Venezuela

OSLO/Xinhua

Los ministros de Relaciones Exteriores de Noruega y Dinamarca expresaron hoy sábado su preocupación por la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, y enfatizaron que se debe respetar el derecho internacional y pidieron una desescalada y un diálogo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

El canciller noruego, Espen Barth Eide, subrayó que la medida de Washington plantea graves preocupaciones jurídicas.

«La intervención estadounidense en Venezuela no se ajusta al derecho internacional», dijo a la emisora noruega NRK.

Su homólogo de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, señaló a la emisora danesa DR que la situación en Venezuela representa una grave escalada y que espera que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna rápidamente para discutir los acontecimientos.

Rasmussen también enfatizó la necesidad de defender el derecho internacional. «Debemos mantener el respeto por las reglas internacionales del juego», expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, quien fue sacado del país junto con su esposa.

Venezuela denunció hoy una «agresión militar» por parte de Estados Unidos.

