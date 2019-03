“Tratar de llegar a la verdad, es una gran noticia”, Gert Kuiper

Gloria Silvia Orellana

Visiblemente emocionado por la apertura del caso de los periodistas holandeses, Gert Kuiper, hermano menor de Jan Kuiper, uno de los periodistas asesinados, manifestó: “ya pasaron los años y solo espero que se llegue a la verdad, porque este evento trágico (conflicto armado), está muy vivo aún, solo espero que esto contribuya a combatir la impunidad”, expresó en el foro Memoria, Verdad Y Justicia.

Diversas organizaciones de derechos humanos y memoria histórica, que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, presentaron el libro y documental sobre el asesinato de los periodistas Jan Kuiper, Jacobus Andries Koster, Ter Laag Hans Lodewijk y Johannes Jan Williemsen, en el marco de su trigésimo aniversario luctuoso, y la apertura del caso ante la Fiscalía General de la República.

“Esto tiene un sentido doble para mí. En lo personal, que fue mi hermano y segundo que en El Salvador, estos procesos ayuden a que otros casos similares se lleven a la justicia. Mi hermano fue una persona muy involucrada en encontrar la justicia en las zonas oprimidas, él había estado anteriormente en El Salvador, Chile, Colombia, Alemania Oriental, tenía mucha experiencia y había escrito un libro y muchos artículos y estaba muy comprometido de América Central”, relató.

Fue el 17 de marzo de 1982, cuando los cuatro periodistas holandeses, junto a cinco miembros del FMLN, caminaban por el desvío de Santa Rita, en la carretera hacia Chalatenango, cuando fueron sorprendidos por una patrulla del batallón Atonal, documenta el Informe de la Comisión de la Verdad.

Pedro Cruz, abogado de ASDEHU y querellante en el caso de dos familias de los periodistas holandeses, expuso que este crimen se ejecutó luego de un seguimiento “exhaustivo de espionaje” de cuerpos de seguridad salvadoreños (Policía de Hacienda), en perjuicio de los periodistas que desempeñaban su labor como reporteros y periodistas de la agencia de noticias holandesa, Icon.

“En ese marco, ellos desarrollaban un reportaje en donde intentaban retratar o dar a conocer la vida en El Salvador, en los lugares controlados por el gobierno y cómo era la vida de una familia en las zonas de combate o controlados por la guerrilla. Previamente, ellos habían hecho ya, algunos reportajes sobre todo, Jacobus Koster, y habían presentado un magnífico documental sobre la realidad de presos políticos de El Salvador. Un documental que hizo mucho ruido en Holanda, Europa y los Estados Unidos, que evidenciaba las prácticas de tortura y arrestos arbitrarios de la Junta de Gobierno, Fuerza Armada y cuerpos de seguridad. Ese reportaje los volvió a ellos -non gratos-, para los militares de la época, así que fueron investigados y perseguidos en el país, en un tiempo donde no había libertad de expresión o pensamiento, y los reportajes o noticias que llevará ingredientes ajenos a la versión oficial, eran considerada hostil por gobernantes de la época”, explicó.

Sobre su asesinato corroboró lo expuesto por la Comisión de la Verdad, que sus asesinatos se producen luego que encontraran el nombre de uno de los periodistas, en la bolsa de un contacto del FMLN, que murió en un enfrentamiento con las fuerzas del gobierno.

“En sus declaraciones posteriores el director de la Policía de Hacienda, dijo que los invitó a tomar café a las cinco de la mañana, cuando realmente fueron capturados y llevados a la Policía de Hacienda y como no encontraron nada los dejaron ir, aunque creo, que lo hicieron para seguirlos y dar con sus contactos. Al final, cuando contactan a miembros de la guerrilla para su reportaje , fueron emboscados en Santa Rita y con una lluvia de balazos de M16, fueron asesinados. Actualmente, hemos abierto el caso formal ante la Fiscalía, y estamos en un momento crítico, es el momento de hacer las definiciones, hemos sido recibidos amablemente por los fiscales, quienes están trabajando el caso, pero no podemos estar investigando los casos toda la vida”, acotó. Con el evento comunicacional, dijo Oscar Pérez, pretenden buscar la verdad y la justicia en el caso de los periodistas holandeses, empujar el caso judicialmente y un mensaje a la Asamblea Legislativa, para no permitir la emisión de una nueva ley de amnistía, enmascarada, como una ley de reconciliación.

“Están aquí familiares de los periodistas y la representación diplomática del gobierno de Paises Bajos, en Centroamérica. Hay muchas personas que están interesadas y el libro aporta muchos elementos de la verdad de lo sucedido durante el conflicto”, comentó.

María Silvia Guillén, comisionada presidencial para los Derechos Humanos, señaló que este tipo de actividades permiten establecer las líneas de una sociedad más democrática y justa.

“Si no se camina por los senderos para conocer la verdad, se aplica la justicia y se repare a las víctimas. No podremos reconciliarnos, porque las heridas no se han cerrado nunca”, señaló.

En cuanto al papel de la Asamblea Legislativa, la diputada Nidia Díaz, con respecto a la situación de la comisión ad hoc, con la propuesta borrador de ley de reconciliación, que dejó el diputado Rodolfo Parker, luego de presentar su renuncia, afirmó que están trabajando individualmente.

“No estamos en esa discusión y no nos hemos reunido. Veremos cómo resolvemos y esperamos que nos convoquen. Cada uno está trabajando una propuesta de ley, que manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional, para una ley de reconciliación y reparación a las víctimas, que a su base debe tener cuatro elementos: verdad, justicia, reparación y no repetición de estos hechos”, puntualizó.