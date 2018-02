Transporte seguro y ampliación de red pavimentada, apuestas de Pereira

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El alcalde de San Miguel y candidato a la reelección Miguel Pereira dijo ayer que si logra ganar un segundo período al frente de la ciudad tiene como prioridades para el municipio ampliar y mejorar la red vial pavimentada e incrementar los niveles de seguridad en las calles y el transporte público.

“En el tema de la seguridad vamos con 300 cámaras más, también llevamos una propuesta para la gente que anda en autobuses: vamos a colocar cámaras con conexión wifi en cada uno de los autobuses urbanos, con eso podríamos llegar a un 80% en la reducción de homicidios en San Miguel”. El alcalde aseguró que con las medidas tomadas en los recientes años han bajado los homicidios en un 40% en la ciudad.

Recordó Pereira que ya se inauguró el sistema de videovigilancia llamado ojos inteligentes que cuenta con un centro de monitoreo de la ciudad para prevenir y combatir el delito.

Añadió el alcalde que otra apuesta importante es la construcción de un nuevo mercado municipal, limpio, seguro y con parqueo, que permita ordenar la ciudad y reducir el problema de las ventas callejeras.

Por otro lado, Pereira desmintió que ese municipio haya gastado 800,000 dólares en publicidad, como alega el exalcalde y candidato a la reelección por el partido GANA Wilfredo Salgado. El alcalde dijo que parte de los fondos usados en las comunicaciones han servido para informar a la población migueleña, mucha de la cual vive en San Salvador, sobre servicios nuevos o medidas como la reducción de intereses en el pago de impuestos.

“¿Cuál es la diferencia?, que esa publicidad ahora no va a la Televisión Oriental, que no va a TVO y ese es el resentimiento, no va al canal del señor Salgado”, recalcó el alcalde en entrevista con TCS.

Pereira añadió que está debidamente documentada la relación de Salgado con ese canal y para documentar la malversación solo hay que recordar que Sandra Salgado, hermana del exalcalde, fue vetada en 2015 por la Sala de lo Constitucional para que no compitiera como candidata a diputada porque se le comprobó que era accionista y concesionaria del Estado en televisión oriental.

“Entonces, hay una cuestión probada que durante 15 años él estuvo sacando publicidad de la alcaldía a través de una agencia de publicidad que se llamaba Migueleña de Inversión. Eso es literalmente una malversación de fondos y los montos superan el millón de dólares que se desvió de la alcaldía a ese tipo de cosas”, aseguró Pereira. El candidato del FMLN a la reelección dijo que tanto la Fiscalía General como la Corte de Cuentas de la República (CCR) conocen ese caso, pero desconoce porqué no han actuado al respecto y, más bien, es a su administración municipal a la que le han hecho 18 auditorías de la CCR en busca de anomalías y no han encontrado ninguna malversación.