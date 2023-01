Trabajadores de Alcaldía de Soyapango denuncian represión para hacer callar sus voces

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

I}ncertidumbre, represión y escasez son tres de las palabras que describen la situación en la que los trabajadores de la Alcaldía de Soyapango se encuentran hasta inicios de este 2023, debido a la crisis de endeudamiento que viven con la institución y que ha sido un escenario propicio para la captura de empleados que exigen su derecho a un salario a la común. A la problemática se sumaron más de 10 municipalidades en la que trabajadores se quejan de la mala administración.

Fuentes al interior de la municipalidad de Soyapango confirmaron a Diario Co Latino que hasta la semana anterior los salarios solo fueron cancelados a un 80% de los trabajadores. Al 20% restante, aún se le debe su pago y al 100% la bonificación del mes de diciembre más la quincena de este mes. Además de las capturas arbitrarias que se ejecutaron de tres miembros del Sindicato de Trabajadores de la alcaldía (SITRASOYA) por exigir sus salarios.

“El 10 de enero tuvimos una actividad que fue muy oscura para nosotros los trabajadores, porque a raíz de eso tenemos tres compañeros capturados por exigir lo justo, algo que ya teníamos ganado, pero intervino la PNC y los detuvo de una forma muy arbitraria, maltratando tanto psicológicamente como físicamente nuestros compañeros”, manifestó Oseas Ruano, secretario de organización de SITRASOYA.

El trabajador confirmó que, añadido al impago, las capturas arbitrarias, los maltratos e incertidumbre en la que viven, también fueron despedidos entre 25 a 30 personas de la comuna por participar en una marcha para exigir sus derechos y aseguró que “lamentablemente nos quieren reprimir para que no alcemos nuestra voz”, debido a que recibieron amenazas para callar lo que la actual administración junto a supuestos representantes de Casa Presidencial, hacen.

“Lamentamos en realidad que hayamos retrocedido tanto en el tiempo y que no tengamos libre expresión ante la situación”, externó el trabajador, y añadió que la institución aseguró que el 10 de este mes cumpliría con los salarios de los trabajadores, pero que hasta la fecha el acuerdo no se cumplió y son amenazados con aplicarles el Régimen de Excepción o persecución.

Sobre los sindicalistas capturados aún no se conocen detalles sobre su proceso. Sin embargo, los trabajadores reconocieron que las condiciones para los detenidos son deplorables, un contraste radical con la situación que vive la ex alcaldesa Nercy Montano, quien mostró un aspecto diferente al que cualquier detenido puede mostrar tras vestir con un look extravagante al ser llevada a los juzgados.

Los trabajadores temen por su estado y el de sus familias de ser capturados por el Régimen de Excepción, que “no fue creado para trabajadores que exigen su derecho, sino para detener delincuentes”, por el único hecho de exigir su salario, que como derecho les corresponde. Sin embargo, no son la única municipalidad del país que sufre de la misma crisis, más de 10 alcaldías de Nuevas Ideas se encuentran en la misma situación.