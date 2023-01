Los Cubos del Gobierno “es muy poco” para las juventudes, dice arzobispo Escobar Alas

Samuel Amaya

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, consideró que los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBOs) que el gobierno ha inaugurado como parte de la Fase II del Plan Control Territorial “es muy poco” y “no basta” para las juventudes del país, ya que la tentación de la violencia siempre estará, por ello se debe cambiar las causas que generan la violencia.

Escobar Alas, en su conferencia de prensa después de la misa de este domingo se refirió sobre las acciones que realiza el Gobierno para la prevención en las juventudes, dijo que los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubo) “es una forma de atender a la juventud, pero no basta, es muy poco. Diría que son programas todavía débiles, tímidos, tiene que hacerse mucho más”.

“Se supone que la violencia no ha sido erradicada, pero en gran medida superada, ahora tiene que atacarse la pobreza, el subdesarrollo, las injusticias laborales entre otras, para que el pueblo desarrolle; tiene que haber oportunidades para los jóvenes, los CUBOS están bien, pero no bastan, tiene que haber estudios para ellos y oportunidad de trabajo para los mayores”, destacó Alas.

La semana pasada, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró 6 nuevos CUBOS en diferentes puntos del país, estos forman parte de la fase II del Plan Control Territorial (PCT) para brindar oportunidades a los niños y jóvenes de contar con espacios donde pueden aprender en los diferentes cursos que son impartidos, así como la práctica de deportes para fomentar el sano esparcimiento en las comunidades. Según versiones oficiales, existen 11 cubos en todo el país.

“Yo creo que ahora el país está en condiciones de un despegue; ojalá que se consiga, ojalá que se unan esfuerzos y que también haya apoyo internacional para que esta sociedad cambie y no vuelva a la violencia, que será siempre una tentación (por ello) tiene que removerse las causas que propician la violencia”, destacó Alas.

Sobre la seguridad, Alas dijo que la población se siente alegre “por la nueva forma en la que está viviendo”, cada vez, “con mayor paz”; a juicio del religioso, “este es un derecho de la persona humana; pero como ha sufrido tanto, ahora nota la diferencia y lo agradece”.

Sobre la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, donde el 63.4% de la población encuestada consideró que la economía es el principal problema que enfrenta El Salvador. Escobar Alas opinó que el dato “es comprensible”; “la situación económica a nivel mundial es crítica por la guerra en Europa, pero en nuestro país, la economía siempre es un desafío y debe atenderse; ojalá hayan programas, estudios y un esfuerzo genuino por desarrollar a la población sobre todo de los más pobres.

“El dato de la encuesta es muy sugerente e importante de tenerlo en cuenta; es el momento de trabajar intensamente por la economía del país”, destacó Alas.

Sobre la reducción de municipios y de diputados que en los últimos días diversos sectores han opinado, el líder religioso dijo que “para diputados estamos de acuerdo todos; no son 84 diputados sino el doble (con los suplentes), ojalá que eso se reduzca; si dicen que a 50, me parece bien”. Además, Alas consideró que no debe haber suplentes, sino solo los propietarios. “Sin necesidad de tantos estudios o de consulta, eso es evidente que (hay) demasiados (diputados); de una vez se podría ver los asesores”, expuso.

Sobre los municipios, Escobar Alas añadió que también podrían reducirse, pero habría que realizar estudios a fondo y dialogar con la población; “ver la manera en que no se les afecte en sus costumbres, empresas y todo lo que tienen, sino al contrario, que esto les ayude”.

“Ciertamente, los criterios que se han tenido para crear nuevos municipios, yo no sé cuáles son, pero no parecen muy lógicos porque tenemos municipios con 2 mil o mil habitantes, ¿cómo es posible? (y por el contrario) tenemos cantones grandísimos, ahora es momento oportuno para revisar todo eso”, concluyó Alas.