¡Todos a celebrar el día de la Salsa!

Steven Rosales

Iris Gálvez

@SRosales_H

Hace 6 años orquestas como: La Orquesta Son Latino, Salsalvador All Stars, La Social Orquesta entre otras se reunían para celebrar al género que por excelencia ha cautivado a muchos.

Al trasladar la celebración para CIFCO invitaron al Gran Combo de Puerto Rico y Maelo Ruiz, para conocer como el género salsa es de aceptación en la población.

Para esta nueva edición del día de la salsa cada orquesta nacional e internacional se presentará con sus mejores canciones en diferentes duelos que estarán compitiendo.

Maelo Ruiz vs Mickey Taveras; NG2 (nueva generación de la salsa en Puerto Rico) vs Encable; Salsa VIP vs La Social Orquesta; Jugo Salsa vs La Universalsa finalizando con Generación Latina vs Son Latino y Salzón vs Salsalvador. Contando con 8 orquestas en total garantizando un show nunca antes visto.

Los boletos ya están a la venta para disfrutar de un día de pura salsa puedes comprarlos en quioscos o en línea de TodoTicket. El jurado de la fascinante competencia será el artista internacional Néstor Galán conocido como el Búho Loco, cabe mencionar que se reúnen por el placer de compartir entre amigos.

Recuerda que la cita es este 30 de abril a las 5:00 p.m. en el Anfiteatro CIFCO, con el objetivo que las personas lleguen a unificar la salsa en el país. Si tu preocupación es la comida puedes disfrutar de los platillos preparados por los diferentes restaurantes, así que no tienes excusas para no asistir a celebrar.

Al ser catalogados como un país que le gusta la cumbia y al nacer Salsalvador All Stars hace trece años como un grupo de que gusta interpretar dicho género, la agrupación menciona que no tenían una institución que los representará.

Salsalvador All Stars cuenta con 4 discos, una gira por Australia, Costa Rica, Guatemala, 4 DVD, apretura de 80 conciertos internacionales, son los primeros en alternar con Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle volviéndose más sólidos en la música y contar más historia para El Salvador.

Para más información puedes buscarlos en Facebook como: Salsalvador All Stars, Corporación Flamenco productora y Corporativa Fedecaces patrocinadores oficial.