Romeo Santos lanza Utopía

El Rey de la Bachata, Romeo Santos, une el pasado con el futuro en su nuevo álbum Utopía, disponible a partir de hoy en todas las plataformas de música digital.

Se trata de una propuesta ambiciosa y original que presenta canciones nuevas con arreglos musicales autóctonos, en colaboración con grandes artistas de este género sumamente dominicano.

Siendo su cuarto álbum en solitario, Utopía cuenta con 12 temas inéditos de su autoría, siendo cada uno de ellos colaboraciones con bachateros tradicionales que creció escuchando. Romeo Santos enaltece sus raíces en esta obra de amor al folclor dominicano.

La historia del género seria incompleta sin mencionar Aventura, la agrupación que no solamente catapultó a Romeo al estrellato, sino que también logró que la bachata se convirtiera en fenómeno mundial, llegando a ocupar un lugar privilegiado entre los géneros musicales.

“Inmortal” es el nuevo sencillo y video de Aventura luego de 10 años que vuelve a reunir a los cinco integrantes de este legendario grupo.

Otra colaboración única de esta pieza de colección es “La Demanda” junto al reconocido bachatero Raulín Rodríguez.

El video de “Inmortal” fue grabado el 12 y 13 de marzo en la ciudad de Miami por el director Fernando Lugo y “La Demanda” en Santo Domingo por el director Joaquín Cambre. Con su voz inconfundible y conmovedora, Santos pone su sello a la bachata tradicional logrando en estas 12 colaboraciones una obra de arte.

Utopía fue producido por Romeo Santos entre su natal Nueva York y distintas ciudades de la República Dominicana.

Por si fuera poco las buenas noticias siguen llegando para Romeo Santos, ya que ayer recibió una nominación para los Billboard Music Awards 2019 en la categoría de Mejor Artista Latino.

Su primer álbum desde el lanzamiento de Golden (2017), Utopía será una producción influyente para los amantes y los estudiantes de la bachata por muchos años.

El Rey de la Bachata

El cantante y compositor neoyorquino Romeo Santos tiene el récord de más Números Uno en las listas latinas de Billboard durante esta década, con un total de 20. Entre sus logros cabe destacar que ha sido nombrado por ASCAP como el Compositor del Año durante cinco años consecutivos. Es el ganador del premio Artista del Año de Premios Billboard por dos años consecutivos obteniendo también por dos años seguidos el galardón de Artista Latino del Año en los Billboard Music Awards. Su primer disco en solitario Fórmula, Vol. 1 (2011) es certificado 5x Platino por sus ventas e incluye cinco temas que alcanzaron el #1, el álbum logró mantenerse 17 semanas en el #1 de las listas. Su próximo disco Fórmula, Vol. 2 (2014) fue certificado DIAMANTE y se mantuvo 10 semanas en la posición #1 de la lista de ventas Latin Album Charts y fue #1 en el Top Latin Albums de Billboard durante ocho meses. El álbum incluye cinco éxitos en la posición #1, ambos el primer sencillo “Propuesta Indecente” y el segundo sencillo “Odio” con la participación de Drake, debutaron en la posición #1 y se mantuvieron por tres meses en dicha posición. Santos ha colaborado con artistas de la talla de Usher, Lil Wayne, Pitbull, Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony y Carlos Santana. En el 2017, Santos recibió el Tributo a La Excelencia de Premio Lo Nuestro y participó como intérprete en “Farsante”, canción de Ozuna que hasta la fecha ha superado los 1.1 billones de reproducciones en YouTube. El mismo año, Santos lanzó su tercer álbum Golden, del cual se desprendieron los sencillos “Héroe Favorito”, “Imitadora”, “Bella y Sensual”, “Sobredosis”, “Carmín” y “Centavito”. Este álbum se hizo acreedor a Disco de Cuádruple Platino, y fue nombrado Álbum Tropical del Año en los Premios Billboard 2018. El polifacético artista actuó en la película taquillera Furious 7 (2015) junto a la estrella de la pantalla grande Vin Diesel y fue la voz de Early Bird en la cinta animada Angry Birds (2016). El Rey De La Bachata hizo historia como el primer artista latino en presentarse en el nuevo Yankee Stadium, logrando dos noches completamente vendidas con 50,000 personas cada noche. La prestigiosa revista Rolling Stone declaró la gira “Una de las mejores giras del verano del 2014”. Santos ha intervenido en programas importantes como The Bachelor, The Today Show, The Tonight Show con Jimmy Fallon y fue parte del famoso desfile de Acción de Gracias de Macy’s. Es uno de los artistas con mayor número de seguidores en las redes con más de 53 millones de fans.