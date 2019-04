Rising Fashion Show el primer reality show de El Salvador

Steven Rosales

Iris Gálvez

El casting de Rising Fashion Show está inspirado de New York Fashion Week un evento principal de la semana de la moda en Nueva York.

Por primera vez se realizará un reality show en El Salvador, donde participaran doce diseñadores y doce modelos, en 8 semanas de competencia se ira eliminando una persona por gala, en resultado el primer lugar de cada categoría formará parte del New York Fashion Week en el mes de septiembre.

La oportunidad es increíble para el talento salvadoreño porque es la plataforma más grande del mundo en la moda. El casting inicial es para seleccionar los perfiles y la calidad del trabajo. Siendo exclusivos al momento de escoger y fieles al nivel de exigencia, buscan llevar lo mejor con la idea principal de darle expansión a su trabajo.

Rafael Villalta CEO de Lotus Enterprise Group, Franquicia Hitechmoda New York y productor del todo reality luego está Alexa V modelo profesional ha participado en todas las pasarelas más importantes del mundo, ella estará ayudando a los modelos, para finalizar cuentan con la eminencia de la moda Catherin Schuller instructora y maestra del Fashion Institute of Tecnology de New York, Creadora de Runway The Real Way ellos son jueces encargados del casting.

El casting servirá para buscar a los participantes que formaran parte del primer reality show de moda en El Salvador. La idea de traer este tipo de formatos al país es porque en la pasarela de New York da la oportunidad a diseñadores de países reconocidos “Casi no le dan oportunidades a un país como el nuestro da la casualidad que salió el primer reality de la historia que viene de Nueva York, propuse a mí país y lo hice con la intención de mostrar que en El Salvador siendo tan pequeño puede haber talento grande”, explicó Rafael Villalta.

Los realizados se sienten satisfechos con los resultados ya que han descubierto que existen personas capaces de seguir sus sueños y desarrollar sus habilidades, comentan que en país si hay muchos productos de calidad y talento humano.

“Cuando me platicaron de este proyecto estuve sorprendida porque es un evento que conocerá a muchos talentos en otros países. Acá en El Salvador hay excelente trabajo y estoy emocionada por llevarlos al Fashion Week” declaró Alexa V.

Para esta fase lo que buscan en las personas es que tengan amor por la carrea en un análisis previo de su perfil como: talento, interés, personalidad, interés y amor por la industria y a su país.

En los requerimientos han hecho algunos cambios como: altura mínima 1.60 entre otras, para el otro año irán cambiando cada vez más hasta darle la oportunidad a modelos plus size.

“La industria necesita modelos plus size” expresó Catherin Schuller.

El punto clave del casting fue la pregunta ¿Por qué tenían qué escogerlos los jueces?, las respuestas eran de un minuto por concursante finalmente poder vender tu producto. Además cada categoría era defendida, en caso del diseño fue saber porque eligió esa pieza y en modelo el desempeño en la pasarela.

Los aspirantes seleccionados los conocerás en este mes. El inicio del programa será 26 de mayo con el resumen del casting, pero la fecha oficial es el 2 de junio a las 7:00 p.m. por canal 21 presentado por Baltazar Berdugo y Larissa Graniello.