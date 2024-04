Fiscalía insiste con testigo protegido en “Caso Santa Marta”

Redacción Diario Co Latino

El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque realizará este viernes 26 de abril una audiencia especial para decidir si el testigo protegido de la Fiscalía clave “Soriano” participa o no en el eventual juicio contra los líderes de Santa Marta y ADES.

La declaración de “Soriano” es la principal prueba presentada por la Fiscalía para acusar de un supuesto asesinato a los ambientalistas de Cabañas. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque lo dejó fuera de la vista pública porque su testimonio sería “repetitivo” debido a que ya fue presentado como anticipo de prueba en el audiencia inicial realizada el febrero del año pasado en el Juzgado de Paz de Victoria.

En la audiencia preliminar del pasado 3 de abril, la jueza María Elizabeth Amaya rechazó la petición de la Fiscalía de incorporar a “Soriano” como testigo para la vista pública por considerarlo repetitivo. “La finalidad de la prueba anticipada es la irrepetibilidad de la declaración de una persona en la vista pública…”, dice la resolución de la audiencia de instrucción, citando el artículo 305 de Código Procesal Penal.

“Es decir que al contar con la declaración anticipada del testigo, no es necesario que éste declare nuevamente sobre los hechos, ya que en teoría la representación fiscal solicitó el anticipo de prueba porque existía una causal por la cual no contaría con el testigo en la eventual vista pública”, argumenta la resolución, en poder de Diario Co Latino.

Ante esta decisión de la jueza de Instrucción y el rechazo de la apelación presentada en la misma audiencia preliminar, Fiscalía solicitó al Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque realizar una audiencia especial donde insistirá con su petición de incorporar a “Soriano” como testigo para vista pública, a pesar de que ya brindó su testimonio en la audiencia inicial.

Esta audiencia se realizará este viernes 26 de abril. Así lo constató Diario Co Latino, a través de una notificación judicial a la que tuvo acceso.

Los temores de la defensa de los ambientalistas

Fuentes vinculadas al caso dijeron a este medio que la Fiscalía estaría buscando “corregir” el testimonio de “Soriano”, quien primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido.

“La insistencia de la Fiscalía en llevar a ese testigo falso a la vista pública confirma que no tiene pruebas y que su acusación depende de él (del relato del testigo)”, dijo la fuente, y agregó que “seguramente los fiscales quieren corregir las declaraciones de “Soriano” dadas las contradicciones que tuvo en su declaración en la audiencia inicial”.

“Testigo de chambre”

Juristas y organizaciones sociales han señalado la falta de credibilidad del testigo de la Fiscalía. Uno de ellos es Ovidio Mauricio, director de la reconocida organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”, quien lo ha calificado como “testigo de chambre”.

Para Mauricio, la evidencia de la falsedad del testigo “Soriano” es que Fiscalía y los tribunales no encontraron el cadáver de la supuesta víctima en el lugar que éste les indicó.

ADES Santa Marta ha denunciado que el caso de los líderes comunitarios pasó a vista pública, a pesar de la falta de pruebas. La organización señala que Fiscalía no cuenta con el cuerpo del delito ni con otros elementos probatorios de peso que compensen la ausencia del cadáver de la supuesta víctima”.