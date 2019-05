Tenis de Mesa en problemas

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Anomalías y desacuerdos con la dirección de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa (FESALTEME) provocaron la dimisión de Joel Sosa y De Hsuan Wang, miembros de la junta directiva de dicha federación. Sosa y Wang, quienes renunciaron el pasado sábado, justificaron su decisión en una carta enviada a la federación y con copia al INDES y COES.

La misiva explica que el presidente de la federación Víctor Hugo Mata; el tesorero, Raúl Chicas y el tercer vocal, Abel Guzmán, amenazaron “con no apoyar a los atletas por haber firmado una carta solicitando una Asamblea General Extraordinaria y les prohibirían el uso de las instalaciones a la campeona nacional, Emme Arias, ex seleccionados y ex campeones”.

Asimismo, Joel Sosa y De Hsuan Wang denunciaron que el tercer vocal se beneficia “captando los ingresos económicos de la tienda que funciona dentro de la federación”.

Además, denuncian que los federativos pretenden “boicotear el procedimiento para la realización de una Asamblea General Extraordinaria” en la que se trataría de elegir una nueva junta directiva.

Ante la renuncia de Sosa y Wang, la junta directiva de la FESALTEME se queda con tres integrantes, pues ya antes había renunciado el segundo vocal, Enrique Alfonso.

“Hace varios meses había renunciado un vocal y ahora lo hacen Sosa y De Hsuan”, detalló el jugador master René Escobar.

La masiva renuncia de miembros de la junta directiva pone en aprietos la situación del tenis de mesa, ya que la Ley del Deporte establece que para seguir funcionando una federación debe mantener al menos cuatro integrantes.

Pero eso no es todo, hace unos meses Víctor Hugo Mata renunció verbalmente a la presidencia de la federación, pero luego retomó el cargo.

Niegan acefalía

Al respecto, Diario Co Latino buscó la versión de Víctor Hugo Mata, quien dijo estar al tanto de la situación y negó que la federación esté acéfala y en problemas.

“Esto ocurre en toda organización democrática, en donde un grupo de personas puede estar en desacuerdo con la directiva. No es nada raro y ocurre todos los días dentro del sistema democrático que nos rige, pero hay que hacer las cosas conforme a los estatutos”, expresó el titular de la FESALTEME.

Mata manifestó que junto a Raúl Chicas y Abel Guzmán convocarán a una asamblea extraordinaria, para elegir a los sustitutos de las plazas vacantes, ya que les asiste el derecho.