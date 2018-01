Tecleños recienten alza de tasas municipales

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Julia Dimas de 61 años de edad se denominó “tecleña de cepa” del Barrio Belén, con voz suave pero firme, denunció el alza en tasas municipales. “Los impuestos siempre deben pagarse, no hay nada de gratis, pero debe ser en menor escala, a sabiendas que hay gentes en grandes mansiones que pagan menos que nosotros que vivimos aquí”, dijo al candidato a alcalde por el partido FMLN Vicente Coto en su consulta ciudadana de casa por casa.

Asimismo, Julia recalcó que como ciudadana sabe que un alcalde y su concejo municipal no pueden de forma arbitraria decidir e implementar un aumento a los impuestos del municipio sin una consulta pública, porque tienen esos cargos por el voto ciudadano.

A la denuncia se unió Guadalupe Carranza, quien consideró que era un abuso el cobro de servicios que no reciben. “Estamos sufriendo porque afecta nuestra situación económica y vienen a cobrarnos el servicio de aseo que no existe y puede ver lo sucio de la calle. Nos cobran un sistema de videovigilancia que no cubre nuestra colonia, el arreglo de calles y mire esos baches, o sea, nos cobran muchas cosas que no recibimos, cuando antes fue gratis con el FMLN”, argumentó.

Para el candidato del FMLN Vicente Coto todas las denuncias, demandas e inquietudes de los habitantes de Santa Tecla las utilizará para elaborar su diagnóstico social y económico, a fin de dar respuestas desde un enfoque integral y plantear soluciones a la población tecleña, porque cada barrio, colonia, calle o ciudad tiene sus propias características.

“Una de las quejas reiteradas que hemos registrado es la concerniente al incremento de las tasas municipales, luego de una ordenanza nueva donde prácticamente se crean nuevas tasas y se incrementan las que ya existían. Y unas de ellas anuncian que duplicarán su valor a partir de mayo próximo. Y son estos cobros irregulares que vamos a cambiar de inmediato al llegar a la alcaldía”, manifestó Coto.