“Espero levantar cabeza en los principales eventos deportivos”: Jorge Merino

Las lesiones por poco lo dejan fuera de combate el año pasado, pero vino de menos a más para colgarse dos medallas de oro centroamericanas. Ahora, con su físico al 100 %, Jorge Merino, máximo referente del Karate Do salvadoreño, se reporta listo y en guardia para afrontar un exigente año 2018.

En su apretada agenda deportiva figuran competencias como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Campeonato Panamericano que otorgará plazas para los Juegos Panamericanos 2019.

-¿Cómo resumes tu año 2017?

No fue uno de mis mejores años, porque tuve varios problemas físicos; entre ellos una hernia discal que me aquejó tres meses antes de los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Además, sufrí de una bacteria en los riñones dos semanas antes del Campeonato Panamericano que se realizó en Curazao. No obstante, a pesar de esos problemas físicos, logré ganar oro en el Campeonato Centroamericano realizado en El Salvador y oro en los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Eso sí, no fueron los resultados deseados, pero le doy gracias a Dios por permitirme reanudar los entrenamientos y competir.

-¿Cómo lograste superar las lesiones?

Con la ayuda económica del INDES y de la Federación Salvadoreña de Karate, ya que ese apoyo me permitió cubrir los gastos de la resonancia magnética de la hernia discal y obtener un diagnóstico preciso, para un adecuado tratamiento de recuperación. Gracias a Dios

ya estoy completamente recuperado y comenzando a entrenar al máximo. con miras a las competencias oficiales.

-¿Cuál es el objetivo principal que te has trazado para el año 2018?

Mi principal objetivo para este año es seguir mejorando, con el apoyo de mis entrenadores, la federación, el INDES y el IMDER; ya que, a través de los año, siempre he tenido resultados sobresalientes con el respaldo de ellos.

-Deportivamente, ¿qué tienes entre ceja y ceja?

Espero levantar cabeza en los principales eventos deportivos de este año, ya que se realizarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y el Campeonato Panamericano que otorgará los boletos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por eso, entre mis

principales objetivos está asistir al Panamericano que se realizará en Chile, volver al país con la medalla de oro que no logré ganar el año pasado y estar nuevamente entre los mejores karatecas continentales.