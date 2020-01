Tatiana Portillo, entre la Lucha y la Enfermería

Rolando Alvarenga

Llaves de lucha en la duela y atención a pacientes como enfermera es parte de la rutina diaria de Tatiana Portillo, quien ha alternado ambos roles para representar al país como atleta y servir a la sociedad desde su profesión.

Portillo no solo ha demostrado que es una guerrera en la lucha, sino que también en el ámbito académico donde se encuentra en su servicio social previo a la graduación.

Eso sí, Tatiana Portillo reconoció que no ha sido fácil llegar a la recta final de su sueño profesional, pero ha plantado batalla a las limitaciones y obstáculos.

“Cuando estudiaba sexto grado me dejaron de tarea hacer mi proyecto de vida y me dibujé como enfermera y fue así como empezó mi vocación por esta profesión. Luego, avancé con mis estudios hasta sacar bachillerato general y seguí con la idea de estudiar Enfermería, pero por cuestiones económicas no me ha sido fácil estudiar la licenciatura. No obstante, inicié con un técnico como Promotora de Salud y me gradué”, detalló la atleta de lucha.

Pero el deseo de seguir creciendo académicamente de Tatiana Portillo no termina con su técnico, pues ya se inscribió en la Escuela Técnica para la Salud para continuar sus estudios y obtener así la licenciatura.

Con respecto a lo deportivo, la atleta de lucha participó el año pasado en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y espera tener el apoyo federativo para competir en la categoría 68 kilos.

De momento, Tatiana Portillo no conoce las competencias agendadas en el calendario deportivo de 2020.

Al terminar sus labores académicas y prácticas, Tatiana realiza una intensa jornada de entrenamiento físico y técnico que habitualmente no baja de dos horas.

En el gimnasio, con mucho espíritu deportivo y sueños, deja hasta la última gota de sudor con la ilusión de prepararse al máximo y ganar para su querido El Salvador.

Al consultarle cuál de las dos carreras es más complicada, Tatiana Portillo manifestó que “ambas son complicadas en el país, ya que como atleta el hecho de entrenar y no ir a competencias, ni tener fogueos es estar totalmente en el olvido, por no contar con buen apoyo económico, ni patrocinios”.

En lo académico, Tatiana dijo realiza su “servicio social cumpliendo horarios de un empleado normal, pero sin recibir ni cinco y eso también es muy difícil”.

Sin embargo, Tatiana Portillo mantiene la tenacidad, fe y espíritu deportivo que muestra en las competencias deportivas y confía en Dios en que el deporte y la vida la “premien con un buen empleo” cuando culmine su carrera de Enfermería.