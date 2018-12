TALLER LITERARIO SEPAQUIAPA Una muestra de su trabajo

KENNYA RAMÍREZ

TU ÚLTIMO ABRAZO

Encendió mi más allá tu mirar

Mis ojos reclamaban a gritos

No querer ver…

Discretamente

Se deslizaba mi mirada

Hacia mi hombro

Dibujando celajes

Aterciopelados

O bosques llenos de verdor

Fronteras incendiadas por auroras

O mares; inmensos mares

Plagados de dolor

Me dolías tú

Mansa bestia

Maldita en belleza

¡Codicia!

A quien te desea

Como desea al oro puro

¡Repudio!

Le exclamo

A todo aquel

Que cae embelesado

Ante tu ser indomable

Ira la que me corroe

Infortunio el que me gobierna

Mas sigo siendo esclavo

De mi sed de ti

Pero no me tienes

Ni me tendrás

Entre tus dedos

Bastos en mentiras

Y entre tus brazos

Reencarnación de falsedades

Vanidades que besan

Y lujurias que te acarician

A todos tienes a tu merced

¡Pero qué cegados se encuentran!

Pobre la inconsciencia

De los que contando pasos

Restantes para llegar a ti van;

Mas qué desconcierto

El camino en el que se pierden

Y no te encuentran

Porque eres libre y fugaz

En un mundo

Donde nosotros

Somos prisioneros

De nuestras propias ilusiones.

ALAS OPRIMIDAS

Vago en el silencio de la noche

Entre el bosque de mis sueños nevados

Y corrientes infernales de mares dormidos

Soy

El hilo roto de mi vida abstracta

El grito en el vacío del abismo espartano

El rostro del espanto congelado

En la hipotermia del tiempo,

Y

La esperanza redimida entre escombros;

De escoria deshojada

He abofeteado a las mentes obsoletas

Escupido la cara misma del racismo

Y discriminado a la discriminación

He difundido la verdad

Oculta en mi reflejo

Y me han condenado por amar

¡Como si mi amor estuviera maldito!

Y mi existencia fuera blasfema

En este mundo de gente imperfecta

Me indigna

Y me llena de repulsión el pensar

Que otros alegan

Con puño en el pecho

Que soy… Antinatural

Y que Adán y Eva

Son el modelo legítimo

A seguir;

En esta vida

Que carga en la espalda

La monotonía de la existencia humana

El mundo,

Sus habitantes,

Y hasta los animales

Merecen

Despertar sus pupilas

Afinar sus oídos

Ponerle fin

A la somnolencia

De sus manos y pies

Y tener el coraje

De levantar

¡Sus Alas Oprimidas!

Para hacer lo que es justo

Y no anteponer la muerte y el odio al amor.

BRUTALIDAD

Ave que vuelas de noche

Cuéntame un secreto

Cántame una canción

Al otro lado de la calle

Han matado a mi madre

Y un frio impune

Y despiadado

Se acuna;

En mis huesos de niño inclusero

Me siento desamparado,

Fuera del vientre de la mujer

A la que no pedí

Traerme al mundo

A ese cuerpo lívido inerte,

Que yace sin vida

Y que me mira ciegamente

Yo le amé

Pero el tiempo también se hace polvo

Hace tan solo un segundo

Mi mano y la suya

Eran una sola

Aquella mano que acarició

Mis miedos nocturnales

La misma que

Venció a escoba y palo

El frío

Y el hambre que bramaba

En nuestros estómagos

Como bestia que se degollaba sola

Mientras nos envolvíamos

En nuestro aposento

Dos cartones

Suciedad y hedores

A calle calcinada por el sol

Y el andar de la gente

¡No te reconozco madre!

¡No distingo tu rostro!

La luz de tus pupilas

Ha desaparecido

Junto con tu esplendor

Que ahora se mantiene discreto

Oculto bajo el abismo

Lleno de sangre

Que mancha tu vestido

De amargura y brutalidad

¡Qué despiadada!

Qué egoísta… La muerte

Que en vida

Cuando la necesité

Decidió no escuchar mi clamor

Mis gritos de auxilio y piedad

Ante el rastro

De las manos de piedra

Que marcaban su rastro

Abusando de mi cuerpo de cinco años

¡Grité!

¡Grité tanto! Porque esperaba

Que de tantos gritos

Me nacieran alas

Y poder escapar

¡La vida nos ha abofeteado con fuerza madre!

Ave que vuelas de noche

Cuéntame un cuento

Arrúllame con una canción

Al otro lado de la calle

Dos hombres han tomado la vida

Del ser que amo.

———

FRANCISCO VENTURA

MI CIELO

Tú,

cielo,

el fondo negro con brillantina,

que cada vez que el sol nos abandona

me llena de nostalgia y anhelo,

provocando un tsunami entre mis venas

y un tornado entre mis pulmones al respirar y recordarte.

Entre mis agobiadas pupilas lloro aguas de mar muerto

que hacen flotar mi alma, sin hacer el mínimo esfuerzo.

Y floto, entre lo bello que era,

y lo que hoy me hace recordarte,

voy en la barca del reencuentro

hacia lo más profundo de mi corazón

para soltar los lazos de tu impecable recuerdo,

que hoy por hoy,

es lo único que me queda.

QUIERO

Quiero romper el hielo con tu fuego,

hazme creer en el infierno,

sométeme al caldero de tu azufre

y en pleno sufrimiento hazme sentir el frío de tu alma;

maltrátame con dosis de locura,

haz que parezca moribundo

y a cuadras de la muerte

resucítame.

Sí, así con el aliento de tu ser

hazme tuyo y déjame ser,

dame alas, toma las tuyas y vuela conmigo,

dame la libertad,

hazme creer

en ti,

en mí,

en el universo,

en la humanidad y en todo lo que nos deje ser.

MI CABAÑA

A los que cuestionan la pequeña cabaña de mi ser.

Yo les digo que nací sin nada más que dar

que sólo mi pequeña vida,

en una migaja de tiempo de un mísero universo.

Y se me dio para mancharla de errores

errores que me darán piernas de leopardo ojos de águila

y paciencia de tortuga

u aunque he perdido la cordura

estoy hablando de mí

de lo poco que soy y lo poco que dejaré de ser,

me gusta evolucionar, ser cambiante.

Júzgame,

busca el por qué ahora mis plumas son verdes

si antes eran cafés.

Cuando tengas la respuesta búscame en otro rumbo,

porque te aseguro que ya habré emprendido otro vuelo.

No soy perfecto, pero en cambio

sueño con la perfección,

Y aunque sé que no la tendré en mis manos,

el perseguirla

me ha llevado a la pequeña cabaña de mi ser.

———

REMBERTO RAMÍREZ

ILUSIÓN

Brinqué el vacío

Esperando caer en sus brazos

¡Pero vaya sorpresa!

Solo era la silueta de mi imaginación

La que me dio el impuso de saltar

Sin advertirme lo que me esperaba

Sin querer darme una pista

De lo que recibiría

Yo lo hice confiado y con la ilusión

De encontrar a ese ser de ensueño

¡Vaya sorpresa!

Solo fue espejismo una falsa realidad

Era mi miedo de estar solo el que me atacó otra vez

Volviendo a querer entrar en ese círculo vicioso

Pero solo fue un sueño.

PODRÍA

Podría hacer nacer un río en el sol

Hacer gritar a las piedras de dolor

Hacer reír a la melancolía

Hacer reverdecer a los árboles secos

Hacer cambiar el orden de los factores para alterar el producto

Hacer salto en los medios para justificar el fin

Podría hacer contigo las mejores historias

Pero tú, preferiste puro cuento.

UN INSTANTE

Sin tan solo un momento pudieras sentir

Con estos sentimientos insensibles

Si vieras esta realidad a través de mis ojos

Esta bastarda vida, llena de pasión, armonía, amor y locura

Te aseguro

Que todo tu mundo cambiaría

En torno a este desquiciado, amar es el acto más egoísta de compartirse

Compartirse es el acto más cobarde por temor a la soledad

Soledad es lo deberíamos aceptar y vivir

Vivir es lo que pocos seres logran

La mayoría muere

Muere todo ser que teme vivir verdaderamente.

———

ANDRÉS ÉVORA

VALOR O ANTIVALOR

Yo al igual que todos tengo el valor perfecto

Un valor que sin identidad no es nada

El primero que aprendes

El primero que olvidas

El primero que quisieras ignorar

Lo recuerdas por necesidad

El talento de temer

No es valor, casi talento

Todos podemos y tenemos

Pero no deseamos ese talento

El miedo.

LA LUZ

Empezamos la vida con luz

Con familia, con amigos, con luz

Yo conozco el miedo de vivir en sociedad

No hay apoyo, no hay luz, no hay familia

Si así es vivir mejor muero

Ni los difuntos son tan desdichados

Que descansan en soledad pero no viven

¿Es la esencia de la vida ser feliz?

¿O ser feliz en compañía es vivir?

No hay estudio de la vida

¿El que ama vive?

Y el que no…

Yo me cubro de su luz

Un pequeño faro

Llamado amor.

MI MÁS SENTIDO PÉSAME

A la familia de la literatura

Mis más sentidas

Condolencias por su pérdida,

Temo avisarles que las estadísticas no mienten,

Pocos leen y menos escriben.

Siento tristeza y lloro su pérdida.

Pero espero que esta

Carta llegue a todos en el mundo,

Hagamos un esfuerzo,

No por mí o por ustedes,

Mejor por todos.

———

ALIRIO SIBRIÁN

SI PUDIERA

Si tan solo pudiera observar tu hermosura otra vez,

Si tan solo pudiera escuchar tu voz,

Si tan solo estuvieras aquí, yo sería feliz.

Si pudiera

Bajaría desde el firmamento tu estrella

Para que iluminara mi cuarto oscuro,

Si pudiera

Que entre la constelación más bella abriera brecha

Para formar una galaxia donde depositaría

Mi amor por ti.

Si pudiera

Besarte aunque sea tu silueta

Que me oculta en la inmensa locura,

Si pudiera declarar este tonto amor por ti.

Y si pudiera

Abrasaría tu llanto seco

Que extirpa tu hermosura.

SOLO UNA OPORTUNIDAD

Si la profundidad de la vida tuviera compasión conmigo

Te digo que daría por ti

Mi más grande amor y comprensión

Aunque la verdad debida caiga sobre mí

Seré juzgado inmensamente ante tus ojos.

Pero si tus ojos fueran la ventana de la verdad

Yo preferiría ser ignorante por tu amor,

Mujer preciosa, inmensamente única,

Entre el rosal más bello, la única

Y la más exaltada rosa sin comparación, eres tú.

Si pudiese elegir entre tu amor y la eternidad,

Elegiría tu amor siempre a mi lado

Porque el ser no lo es todo

Porque es la mitad de lo que es hasta que encuentra

Por fin a la persona ideal.

Es mejor no morir sin haber vivido nunca tu libertad.

Pero eres tú la única rosa en belleza y aroma

Con mucho amor en su interior

Para saciar de armonía a este miserable escritor.

CONCIENCIA

La soledad al fin me cubre totalmente,

Mientras el inframundo me acoge en sus sombrías manos

Y me ata en la inexistencia para ya no seguir.

Mientras el sufrimiento me despedaza,

Como hora agonizante de alma en pena,

Como una silueta de un sendero

Que al final es un abismo.

Mientras el luchar para escapar no basta,

Pero escapar sería suicidio

Al que ninguno se somete.

Pero mientras se opone mi conciencia

Me quedan inmensas ansias de escapar.

Mas los ritmos de corazón escasean

Provocando mi decepción,

Me hace falta mi báculo

Que me levanta

Para poder seguir luchando.

———

ALISON ALFARO

EL TIEMPO

Y el tiempo vi pasar,

Me quedé en el papel de víctima

Y en medio de la tormenta tiré lo que me hacía pensar,

Que en mi vida ya no había más oportunidad,

De repente te conocí

Y la luz llegó a mi oscuridad.

El Taller Literario Sepaquiaba (TLS) se fundó el 14 de diciembre de 2017 en la ciudad de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, con los auspicios de la Alcaldía Municipal (a través del Museo Municipal) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Se reúne semanalmente en las instalaciones del Centro Cultural para el Desarrollo Económico Local Masat (CDELMASAT). Durante su primer año de existencia el TLS, en coordinación con centros escolares de la cabecera municipal y con el apoyo de las dos instituciones antes mencionadas, organizó y ofreció recitales para conmemorar el Día Mundial del Libro, El Día Mundial de la Poesía y el natalicio del poeta Roque Dalton. También ha participado en recitales en la Biblioteca Pública “Saúl Flores” de Zacatecoluca, invitado por los Escritores de La Paz, y en Tapalhuaca, atendiendo invitación de la Casa de la Cultura local.