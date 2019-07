Suspenden audiencia en contra de dirigentes del MTP

Alma Vilches

La audiencia disciplinaria en contra de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) fue suspendida, esta mañana, por el Tribunal Metropolitano sin ninguna explicación. Marvin Reyes, secretario general del MTP, señaló que fueron citados para la audiencia disciplinaria por hechos ocurridos en septiembre de 2015, durante actividades de respaldo a miembros del ex GRP. El proceso se daba por caducado, porque la Ley disciplinaria establece que a los dos años prescriben esas investigaciones, sin embargo, ha sido dilatados durante cuatro años.

“Nunca habíamos visto un proceso tan largo en estas instancias, los Tribunales continúan llamando a audiencias disciplinarias a pesar de que esta situación ya no existe y no debe haber una persecución en este sentido”, afirmó Reyes. Los miembros del MTP manifestaron que cuando Nayib Bukele era candidato a la presidencia, le expusieron la situación de los Tribunales disciplinarios y estuvo de acuerdo en que los procesos no deben continuar y limpiar los expedientes de estas personas, porque no se cometió faltas al trabajo, ni se interrumpió el servicio de seguridad que se le brinda a la población.