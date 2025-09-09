Surinam vence 2-1 a La Selecta en el Cusca y lidera grupo 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Selecta cayó 1-2 ante Surinam la noche de este lunes en el Cuscatlán, en el segundo encuentro de la ronda eliminatoria de CONCACAF, tropiezo que obliga a la azul y blanco a replantear sus estrategias para mantener el sueño mundialista vivo.

La azul y blanco careció de efectividad al recibir a Surinam en su casa, se descuidó con el primer gol a los 11’ y tras conseguir el empate por medio de Bryan Gil a los 73’, volvió a dejar sus líneas defensivas descuidadas para que los visitantes consiguieran el 2-1 y perder así los tres puntos que darían más seguridad al equipo nacional.