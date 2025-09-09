Surinam vence 2-1 a La Selecta en el Cusca y lidera grupo 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
La Selecta cayó 1-2 ante Surinam la noche de este lunes en el Cuscatlán, en el segundo encuentro de la ronda eliminatoria de CONCACAF, tropiezo que obliga a la azul y blanco a replantear sus estrategias para mantener el sueño mundialista vivo.
La azul y blanco careció de efectividad al recibir a Surinam en su casa, se descuidó con el primer gol a los 11’ y tras conseguir el empate por medio de Bryan Gil a los 73’, volvió a dejar sus líneas defensivas descuidadas para que los visitantes consiguieran el 2-1 y perder así los tres puntos que darían más seguridad al equipo nacional.
Con la derrota de El Salvador ante la número 136 del ranking FIFA, Surinam (4 pts) quedó en la posición 1 de la tabla y El Salvador (3 pts) como segundo.