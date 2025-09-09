La Selecta tropieza en casa: Surinam amarga el sueño mundialista

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Selecta cayó 1-2 ante Surinam la noche de este lunes en el Cuscatlán, en el segundo encuentro de la ronda eliminatoria de CONCACAF, tropiezo que obliga a la azul y blanco a replantear sus estrategias para mantener el sueño mundialista vivo.

Sobre los 8’, Surinam se atrevía a adentrarse al área de Mario González con un pase en diagonal por la banda izquierda del cancerbero aliancista, acción que dejó el esférico desviado y con el portero nacional en el suelo por un mal golpe.

La Selecta se descuidó, cedió espacio y la cuenta resultó cara, y es que, con el córner por parte de los rivales, Radinio Balker logró desequilibrar el marcador y mandó el 0-1 a los 11’, a la red de El Salvador.

Al minuto 21, y luego de un pase filtrado sobre la frontal del portero de Surinam, Darwin Cerén asiste a Bryan Gil en busca del gol, este intentó igualar el marcador, pero no logró concretar el disparo dentro de la red.

Gil nuevamente tuvo el del empate en sus pies, la segunda que llevaba el nombre del jugador fue rechazada por Etienne Vaessen, arquero rival.

Sobre la media hora El Salvador estaba muy cerca de el 1-1 ante Surinam con Gil al conseguir un centro en la frontal, y posteriormente rematar dentro de la red del equipo rival, pero esta acción tan anhelada fue invalidada por el juez principal, el mexicanos Adonai Escobedo, al señalar que hubo contacto con la mano.

Previo al medio tiempo, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz tuvieron una de las últimas oportunidades previo al medio tiempo.

A los 45’ +5 Mario González se volvió figura del encuentro nuevamente, al evitar que Surinam incrementara su ventaja en un acercamiento cargado de potencia.

Sobre los 65’, El Salvador intentaba recuperar los ánimos caídos que provocó el primero de Surinam. Sin embargo, a los dirigidos por el “Bolillo” no se encontraba en su propio terreno de juego.

Fue hasta los 73’ que llegó el grito de esperanza. Una vez más, Bryan Gil, protagonista y responsable del 1-1; luchó y resistió hasta el final para marcar el gol que le devolvió el aliento al país que sueña con la cita mundialista. El gol de El Salvador resultó de un autogol.

La felicidad duró muy poco, con el 1-2 que consiguió Surinam a los 82’, bajo la autoría de Dhoraso Klas, ante el descuido de la defensa de la azul y blanco. El encuentro finalizó 1-2 con victoria para la selección visitante.

Con la derrota de El Salvador ante la número 136 del ranking FIFA, Surinam (4 pts) quedó en la posición 1 de la tabla y El Salvador (3 pts) como segundo, a solo un punto de diferencia de cara a lo que se venga en los próximos encuentros.

