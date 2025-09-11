Confirmado: La Selecta jugará contra Panamá y Guatemala en el Cuscatlán

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Instituto Nacional de los deportes de El Salvador anunció que La Selecta disputará los encuentros ante Guatemala y Panamá correspondientes a las eliminatorias de CONCACAF, en el estadio Cuscatlán. Estos encuentros se iban a jugar en el estadio “Mágico” González debido a un concierto.

Los encuentros programados para este 10 y 14 de octubre ante las selecciones de Panamá y Guatemala, respectivamente, por las eliminatorias mundialistas, se jugarán en el estadio Cuscatlán, de acuerdo a lo que informó el INDES, y el concierto se moverá de sede.

“Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de CONCACAF de nuestra selección mayor de fútbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre, se realicen en el Estadio Cuscatlán”, comunicó el INDES.

Es de recordar que ambos encuentros fueron llevados al “Mágico” debido al concierto de la banda estadounidense Guns N’ Roses, el próximo 4 de octubre, seis días antes del partido contra Panamá y diez antes de enfrentar a Guatemala, por lo cual, CONCACAF rechazó anteriormente la solicitud para el uso del Cuscatlán.

“Queremos agradecer enormemente a Guns N’ Roses, así como a la empresa StarTicket por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre”, detalla INDES en el comunicado, y por lo cual se interpreta que hubo un acuerdo previo con la banda.

El instituto también confirmó que dicho espectáculo musical se llevará a cabo en el país el mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Además, agradeció a la Comisión de Regularización de la FESFUT “por todos los esfuerzos hechos ante CONCACAF para poder alcanzar este fin”.

Los diversos intentos de las instituciones involucradas para llevar los partidos de las eliminatorias al Coloso de “Monserrat” surgieron a raíz de petición popular, realizada por la afición, quien considera que la magnitud que representa el Cuscatlán es una ventaja muy importante para partidos de fútbol de tal magnitud, como lo son las eliminatorias y la búsqueda del sueño mundial.

Para finalizar, la institución hizo un llamado a la afición salvadoreña a estar pendiente a los canales oficiales para poder adquirir los boletos de los juegos ante Panamá y Guatemala y de esa forma apoyar a la azul y blanco a alcanzar el sueño mundialista.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...