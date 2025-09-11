Países que acojan a Hamas podrían ser próximos objetivos de Israel, dice Netanyahu

Compartir

JERUSALÉN/Xinhua

Los países que acojan a los líderes de Hamas u otros grupos considerados por Israel como enemigos podrían convertirse ellos mismos en objetivos si no actúan en contra de estos grupos, advirtió este miércoles el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un día después del ataque israelí contra Doha que generó una inmediata y amplia condena internacional.

“Le digo a Qatar y a todas las naciones que acogen a terroristas, o los expulsan o los presentan ante la justicia… porque si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros”, dijo Netanyahu en una declaración por video.

Israel no ha dado a conocer detalles sobre el resultado de sus ataques aéreos del martes en Doha contra un edificio utilizado por importantes funcionarios de Hamas. Las autoridades israelíes describieron los ataques como un intento por asesinar a líderes del grupo que fueron “directamente responsables” del ataque del 7 de octubre de 2023 que dejó cerca de 1.200 personas muertas.

Hamas dijo el martes que el ataque ocurrió mientras su delegación discutía una nueva propuesta de cese al fuego presentada por Washington. De acuerdo con el grupo, el equipo negociador sobrevivió, pero otras seis personas murieron.

La televisión estatal israelí, Kan TV, informó hoy que cada vez son más las estimaciones en el sentido de que el ataque no alcanzó los objetivos buscados.

Qatar prometió adoptar un enfoque “integral” para responder al ataque israelí y disuadir futuros ataques y señaló que el país no tolerará ninguna violación a su soberanía.

Por otra parte, el ejército israelí continuó su ofensiva en Gaza y dijo que la fuerza aérea ha realizado desde la semana pasada tres rondas de ataques contra 360 sitios en la Ciudad de Gaza.

Al menos 41 personas murieron hoy en toda Gaza, lo que eleva el número total de fallecidos en el enclave a 64.656 desde octubre de 2023, indicaron las autoridades de salud con sede en Gaza, las cuales agregaron que la actual ofensiva israelí también ha reducido a escombros gran parte de Gaza y ha provocado una hambruna.

