Ejército domina calles de Nepal

Katmandú/Prensa Latina)

Nepal vuelve gradualmente a la normalidad con la movilización de las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, para restaurar la paz luego del catastrófico martes por la violencia política con muertos y heridos.

Desplegado desde la madrugada de este miércoles, las fuerzas armadas solicitaron a la población no salir de sus hogares, salvo para realizar trabajos esenciales, dado el despliegue de las agencias de seguridad para proteger los sitios históricos, sociales, culturales y religiosos, así como los bienes personales.

Advirtieron de medidas estrictas relacionadas con cualquier incidente que impida restablecer la tranquilidad del país.

Reportes indican que es escasa la presencia de personas y vehículos en las calles mientras que las fuerzas intentan apagar el incendio que los manifestantes provocaron en propiedades públicas y privadas.

La víspera, en el segundo día de protestas y luego de la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli para intentar calmar la crisis, Nepal entró en un caos, que provocó más muertos y heridos, con ataques a funcionarios y sus familiares, incendios de instituciones parlamentarias y gubernamentales, medios de prensas y residencias, ante la inacción de las fuerzas de seguridad.

Además, una turba irrumpió la prisión de Nakkhu facilitando la fuga de más de mil 500 reclusos, entre ellos un presentador e influencer mediático Rabi Lamichhaneel, que fue exviceprimer ministro y es líder del partido centrista Rastriya Swatantra.

El lunes último, jóvenes manifestantes, que la prensa occidental denominó movimiento generación Z, salieron a las calles tras la oposición criticar la prohibición gubernamental de plataformas de redes sociales Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (YouTube), X (anteriormente Twitter), Reddit y LinkedIn, por estas incumplir las normativas nacionales en cuanto a su registro.

Aun cuando las autoridades levantaron la medida el martes, la situación se degeneró aun con la dimisión de Oli como primer ministro.

