Acuerdo de cese al fuego parcial ya no es posible, dice Netanyahu

JERUSALÉN/Xinhua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo ese maretes que considera que las perspectivas de un cese al fuego parcial y de un acuerdo con Hamas para la liberación de los rehenes ya no es posible.

En una entrevista con la radiodifusora israelí i24, Netanyahu dijo que la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial ya “quedó atrás”, y rechazó las acusaciones de figuras de la oposición y de exfuncionarios militares importantes en el sentido de que está prolongando la guerra y dijo que el objetivo sigue siendo poner fin al conflicto, derrotar a Hamas y asegurar la liberación de todos los rehenes como parte de un solo acuerdo final “en nuestros términos”.

“No voy a regresar a acuerdos parciales”, dijo, y acusó a Hamas de “engañar” Israel, aunque no proporcionó detalles. El domingo, Netanyahu dijo que planea ampliar su campaña militar más allá de la Ciudad de Gaza hacia las últimas zonas fuera de su control, en donde la mayoría de los dos millones de habitantes del enclave se han refugiado en medio de condiciones humanitarias cada vez peores.

En un hecho separado, el ejército israelí dijo hoy que mató a cinco “militantes armados vestidos de trabajadores humanitarios” cerca de un vehículo marcado con el emblema de World Central Kitchen (WCK), en un ataque con drones realizado la semana pasada en Deir al-Balah en el centro de Gaza.

Imágenes de drones mostraron a varios hombres con chalecos amarillos cerca de un vehículo con el emblema de WCK. El ejército dijo que los individuos “representaban una amenaza” para los soldados israelíes, aunque no había soldados israelíes visibles en el video y no se veía a los hombres apuntando sus rifles a nadie. El ejército describió el incidente como “un intento por ocultar su actividad y evitar ser atacados” y agregó que la israelí Oficina de Coordinación y Enlace del Distrito de Gaza verificó la información con WCK, el cual confirmó que el vehículo no tenía relación con sus operaciones.

No ha habido ningún comentario oficial de WCK, una organización humanitaria internacional que opera el Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 que proporciona comidas y pan. Sus operaciones se han visto severamente limitadas por la escasez provocada por el bloqueo israelí. Tampoco Hamas ha hecho comentarios.

Las autoridades de salud con sede en Gaza reportaron hoy otros cinco fallecimientos por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas, incluyendo a dos niños, para llegar a un total de 227 muertes por hambre, incluyendo 103 niños.

El número total de personas muertas por los ataques israelíes desde octubre de 2023 llegó ya a 61.599 y el de heridos a 154.088, informaron las autoridades de salud.

