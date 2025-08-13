Página de inicio » Deportes » Judoca cubana Dayanara Curbelo se baña de oro

Judoca cubana Dayanara Curbelo se baña de oro

13 agosto, 2025

Asunción/Prensa Latina

La judoca cubana Dayanara Curbelo subió a lo más alto del podio en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, al batir en la final a la chilena Kharla Casas.

Sobre el tatami del Estadio CEO, Curbelo, la antillana de la división de más de 78 kilogramos, venció a su oponente por Ippon, para tocar la gloria continental en esta cita multideportiva y darle a su país su primer metal dorado.

En esta misma jornada la cubana había conseguido su cupo a semifinales al no presentarse la costarricense Arianna Chaves y luego avanzó a la gran final al doblegar por Ippon a la canadiense Alisa Kofman.

Minutos antes, su compatriota Naysdel Cardoso (-90 kg), cayó ante el brasileño Jesse Barbosa para conseguir la primera medalla de la mayor isla del Caribe en esta cita multideportiva.

Los bronces en la categoría de Curbelo fueron a las vitrinas de la estadounidense Rhadi Ferguson y la brasileña Ana Soares, vendedoras de la dominicana Marielin Gómez y la canadiense Alisa Kofman.

 

