Nadador guatemalteco Roberto Bonilla saca el pecho en Asunción

Asunción/Prensa Latina

El nadador guatemalteco Roberto Bonilla dominó los 200 metros estilo pecho de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Bonilla, que había implantado en la clasificación un nuevo récord para la categoría en el continente, volvió a pulverizarlo con un registro de 2:12.60 minutos y le dio a su país la primera medalla áurea en este deporte y la tercera en estos Juegos, válido para escalar al sexto puesto del medallero general.

Completaron el podio el brasileño Guilherme Camossato (2:12.69), quien también logró plata en los 100 metros, y el chileno Mariano Kazzerini (2:14.23).

Comité Olímpico de Guatemala destaca

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) destac la segunda medalla de oro para la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y otra plata, ambas en tiro con arco.

Mediante su perfil en la red social X, la entidad calificó de campeón con todas sus letras a Christian García, tras una espectacular final en la modalidad recurvo, en la cual superó 6-4 al colombiano Andrés Hernández.

En este cuarto día de competencias, el COG subrayó además el meritorio segundo puesto de la dupla conformada por Ian Allen y el mismo García, en la prueba por equipos.

“La excelencia a plenitud… Felicitamos a Roberto Bonilla, nadador guatemalteco quien hoy rompió el récord panamericano junior, en la eliminatoria de 200 pecho de natación”, expresó en otro hilo.

El joven talento registró dos minutos, 14 segundos y 74 centésimas pecho y batió el récord de 02:14:85 que databa de 2021.

Medios de prensa locales reconocieron luego el tercer oro para la delegación logrado por Bonilla en la piscina del evento.

La primera medalla de este color para los representantes chapines llegó el pasado domingo gracias a Emily Padilla en el tiro con armas de caza. Después, el COG, aplaudió a Cristian Porras, quien cerró el florete masculino en el segundo escaño.

Guatemala archiva tres metales áureos y dos plateados para ubicarse en un sorprendente sexto puesto, solo superada por Brasil (33-12-20), Estados Unidos (11-18-11), Chile (11-6-7), Colombia (8-8-12) y México (6-13-10).

Por detrás de la nación del quetzal aparecen Argentina (2-12-11), Paraguay (2-3-1), Ecuador (2-1-2) y Puerto Rico (2-0-1), que completan el top ten.

