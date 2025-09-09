Ley de Agentes Extranjeros “ahuyenta participación social…”: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), manifestó que la Ley de Agentes Extranjeros es una normativa que “ahuyenta la participación social, la contraloría social y la transparencia”, lo anterior fue expresado, ante el cierre de operaciones de la FESPAD.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) anunció, recientemente, el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a que la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil “en una encrucijada ineludible”.

Este lunes, en su conferencia de prensa, Manuel Flores lamentó esta situación, ya que esa institución, así como otras, y también tanques de pensamiento «han contribuido en gran manera a la democracia» en El Salvador.

Flores señaló que es lamentable el cierre de operaciones, producto de la «ley miserable que han aprobado», en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros. «Una ley que ahuyenta la participación social, la contraloría social y la transparencia”, insistió el secretario general del único partido de izquierda.

El dirigente político agregó que FESPAD ha jugado un papel importante en la presentación de programas sociales, económicos, estudios de derechos humanos, nivel pobreza, etc.

“Creo que se ha perdido una gran institución, producto de las políticas nefastas de este gobierno, políticas nefastas que van en contra precisamente del pueblo. Ya lo decía el economista Oscar Cabrera (en la entrevista de TVX), ha beneficiado (a) dos sectores nada más, que es la construcción y el turismo, porque están exentos de impuestos, lo demás está quebrado”.

Flores sostuvo que el Gobierno de Bukele no le toma importancia a los temas que en algún momento se fueron implementado para avanzar como sociedad, por ejemplo, la alfabetización en los territorios.

Es de recordar que el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada 8 de septiembre desde 1967, fue establecida oficialmente en 1966 por la UNESCO.

Al respecto, Manuel Flores sostuvo que, durante los gobiernos del FMLN, “165 municipios fueron declarados libres de analfabetismo”, para lograrlo, participaron comunidades, organizaciones sociales y alcaldías municipales. Sin embargo, hoy por hoy, aseguró Flores, «el analfabetismo está creciendo», es decir, “hay docenas de miles que no pueden leer y escribir” en El Salvador.

El programa de alfabetización, aseguró Flores, “fue importante porque fue un trabajo de gobierno de cara a fortalecer los niveles educativos del país. Ahora se vino abajo”, lamentó.

En ese sentido, sostuvo que la deserción escolar “es terrible” y los niveles de analfabetismo “crecen de manera acelerada”. Puntualizó que el Gobierno de Nayib Bukele “debe de poner atención”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...