ANDES 21 solicita audiencia con ministra de Educación

Con el supuesto afán de ser parte activa de las transformaciones, ANDES 21 de Junio pidió una audiencia con la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, donde participen todas las organizaciones y sindicatos de docentes del país, para “expresar la voluntad de sumarse a este proceso de cambios en el sistema educativo”.

El secretario general de ANDES 21 de Junio, Israel Montano, dijo que esa reunión servirá para hacer los aportes a la reforma educativa Mi Nueva Escuela, desde la perspectiva docente y como padre de familia.

“Respaldamos el nombramiento de la capitán y doctora Karla Trigueros como ministra de Educación, acompañamos las medidas disciplinarias promovidas, además la promoción de los valores cívicos implementados en los centros educativos del país”, manifestó Montano.

El dirigente gremial, consideró que con esas acciones se está restableciendo la autoridad de directores y docentes, la cual fue arrebatada durante años de inseguridad en el país. Dichas acciones se suman a los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele, en favor de la mejora integral del sistema educativo del país, a través del proyecto de reconstrucción de la infraestructura, dos escuelas por día, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a las gremiales de docentes a trabajar y dialogar, sobre todos los grandes temas referentes a la educación que están pendientes de resolver. La organización representativa del sector docente, afirmó que acompañarán todo liderazgo que conduzca al país a su desarrollo social y económico.

“Reconocemos la popularidad y respaldo con que cuenta el señor presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que estamos dispuestos a darle nuestro apoyo, siendo conscientes de que el pueblo salvadoreño es el que lo mantendrá al frente de nuestro país. Nosotros le estamos dando el respaldo del 100% a la ministra, estamos conscientes y seguros que nos va a recibir en esa reunión”, reiteró.

Montano señaló que a lo largo de aproximadamente seis décadas la gremial ha sido testigo de la desidia de los gobiernos, para mejorar en forma y fondo la educación del país, desde 1961 no ha habido ninguna intervención en toda la infraestructura de los centros educativos, más que acciones cosméticas, dijo.

“Después que finalizó el conflicto armado entre la derecha e izquierda, se tuvo la esperanza que el sector educativo sería de los primeros en ser atendido para sacar al país del retraso ocasionado por la guerra civil, pero no fue así”, manifestó el secretario general de ANDES 21.

