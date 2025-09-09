15 personas han fallecido en el caso COSAVI; afectados piden resolución

Compartir

Redacción Nacionales

Los afectados por el desfalco de COSAVI se concentraron este lunes frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en el contexto del primer aniversario del accidente de helicóptero en el que murieron nueve personas, entre ellas Manuel Coto, ex gerente de la cooperativa.

Juan José Ortiz, vocero de los afectados de COSAVI, manifestó que este lunes 8 de septiembre “se cumple un año de uno de los acontecimientos más oscuros que ha vivido nuestro país”. En el marco de dicho aniversario, los afectados le recuerdan al fiscal general, Rodolfo Delgado, que su caso es urgente, porque ya han fallecido 6 personas que no pudieron acceder a sus ahorros y tampoco pudieron someterse a tratamientos médicos.

Ortiz sostuvo que está por finalizar la segunda prórroga, que el juzgado que lleva el caso de COSAVI le ha dado a la FGR para presentar todas las pruebas de descargo contra los imputados del desfalco.

El vocero sostuvo que hace seis meses se presentaron a la fiscalía para pedir respuestas sobre las 600 denuncias que se han presentado en la institución y a ninguna de esas se les ha citado a declarar ni por el juzgado ni por la fiscalía.

“Hoy venimos nuevamente a recordarle al fiscal ¿cuándo se nos va a citar? ya sea por el juzgado o por la fiscalía a presentar nuestra declaración como afectados del caso. La fiscalía tenía un año, pidió una prórroga de seis meses, hoy en septiembre se vence esa prórroga. Esperaríamos que, a más tardar a finales de este mes, esas 600 denuncias que están en esta institución seamos citados a declarar en calidad de víctima”, comentó Ortiz.

También, piden la intervención del Gobierno de los Estados Unidos porque el caso se trata de lavado de dinero y también existen ciudadanos norteamericanos defraudados.

“Un medio de comunicación presentó documentación y evidencia de que se han comprado apartamentos de lujo en territorio norteamericano por parte del principal sospechoso que lamentablemente ya falleció (Manuel Barrientos)”, dijo el vocero de los afectados.

“Estos tres elementos refuerzan la necesidad de pedirle al gobierno de los Estados Unidos que intervenga en el caso COSAVI, que intervenga en la investigación real de lo que sucedió con el accidente del helicóptero. Al día de hoy, ninguna institución de gobierno ha dado una explicación de ese lamentable acontecimiento”, manifestó Ortiz.

Es de recordar que, a inicios de mayo de 2024, la FGR manifestó que 32 personas estaban involucradas en el desfalco de COSAVI, y que habían sido investigadas por Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública. Asimismo, dijo que ocho de los 15 capturados eran directivos. Según el informe fiscal, las sustracciones de dinero se dieron gradualmente desde 2015.

La Fiscalía estimó que son más de $35 millones los que fueron extraídos y trasladados a cuentas bancarias en el extranjero. Desde entonces, COSAVI es administrado por el Estado.

El accidente aéreo ocurrió el 8 de septiembre de 2024, donde perdieron la vida nueve personas, incluidas el alto mando de la PNC y Manuel Barrientos, gerente general de COSAVI. El accidente sucedió cuando al gerente general era trasladado a San Salvador.

El gobierno vendió el accidente aéreo donde 8 “héroes” murieron. Manuel Coto, según investigaciones periodísticas no quería ser extraditado a El Salvador porque sabía que lo iban a “matar”, por la información que sabía y para evitar hablar de los préstamos al partido Nuevas Ideas.

“Eso de que murieron ocho héroes es una falacia. Murieron nueve personas (incluida Coto Barrientos) en ese helicóptero, nueve vidas que no debieron haber fallecido. Esas nueve vidas se suman a seis personas que ya han fallecido por este caso a año y medio. El caso COSAVI ya tiene 15 víctimas, 15 personas que no deberían de estar fallecidas si hubiera voluntad política de querer resolver nuestro caso”, sostuvo Ortiz en las afueras de la FGR..

A consideración de Ortiz, la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) “está secuestrada por el gobierno a través de la superintendencia del sistema financiero”.

Ortiz recordó que ya se acerca el periodo de elecciones “ni al gobierno ni al partido de Gobierno (NI) le va a convenir que entremos a las elecciones con un caso como el nuestro que no esté resuelto”.

La Fiscalía General de la República no los aceptó y por el contrario les cerró sus puertas.

