Cubano La Cruz avanza a cuartos de final en mundial de boxeo

Liverpool, Reino Unido/Prensa Latina

El multimedallista cubano Julio César la Cruz venció este lunes por decisión unánime al iraní Amir Esmaeili y avanzó a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Boxeo.

En la categoría de más de 90 kilogramos, La Cruz no permitió libertades al púgil iraní y obtuvo votación favorable de 30-27, 30-26, 30-27, 30-27 y 30-27, para festejar su segundo éxito en la lid británica.

Ahora, el bicampeón olímpico cubano buscará asegurar al menos la presea de bronce el miércoles cuando enfrente al local Damar Thomas.

En su primer combate, el cinco veces titular mundial doblegó 5-0 al azerí Mahammad Abdullayev.

Mañana hará el estreno Alejandro Claro Fiz en los 50 kilos ante el húngaro Istvan Szaka, tras quedar bye en la primera ronda, y en los 65, el monarca de París 2024, Erislandy Álvarez subirá por segunda vez al cuadrilátero y chocará ante Almaz Orozbekov de Kirguistán

Cuba viajó a Liverpool con ocho exponentes y sufrió las derrotas de Rolando Martínez (55 kg), Jorge Soto (80 kg), Jorge Cuéllar (70 kg), Nelson William (90 kg) y Luis Enrique Vinent (60 kg), este último cayó en su segundo pleito.

