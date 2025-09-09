China por estrechar cooperación en el Brics frente a proteccionismo

Beijing/Prensa Latina

El presidente chino, Xi Jinping, participó este lunes en una cumbre virtual de líderes del grupo Brics, en la que instó a fortalecer el multilateralismo y promover una cooperación más estrecha entre los países del Sur Global. Durante su intervención, señaló que el mundo atraviesa una transformación sin precedentes en un siglo, marcada por el auge del hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo. “Algunos países han iniciado sucesivas guerras comerciales y arancelarias, lo que afecta gravemente a la economía global y daña las reglas del comercio internacional”, advirtió.

El mandatario chino propuso tres líneas de acción para profundizar la cooperación en el marco del mecanismo.

En primer lugar, abogó por defender el multilateralismo y una gobernanza global más justa, mediante el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

En segundo término, Xi hizo un llamado a mantener el orden económico y comercial internacional, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de proteccionismo. Subrayó la necesidad de impulsar una globalización económica más inclusiva y equitativa, centrada en el desarrollo y la participación justa de los países del Sur.

Como tercer punto, el jefe de Estado instó a consolidar la unidad y la cooperación práctica entre los países Brics.

Destacó que el bloque representa cerca del 50 por ciento de la población mundial, el 30 por ciento del PIB global y una quinta parte del comercio internacional.

“Cuanto más estrecha sea nuestra cooperación, más capacidad tendremos para enfrentar los desafíos externos”, aseguró.

Xi reiteró el compromiso de China con la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global y la promoción de una cooperación de alta calidad en el marco de la Franja y la Ruta.

Enfatizó la importancia de generar resultados concretos en áreas como economía, finanzas y ciencia y tecnología. La cumbre tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y desafíos económicos. Esta cita virtual fue convocada por el presidente brasileño con el fin de hacer frente de manera conjunta a la guerra arancelaria impuesta por Estados Unidos.

Durante la cumbre se reafirmó el interés de los países Brics en consolidar su papel como una fuerza relevante en la configuración del nuevo orden internacional.

