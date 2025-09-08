Afectados de COSAVI piden a FGR resolver el caso

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los afectados por el desfalco de COSAVI se concentraron esta mañana frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en el contexto del primer aniversario del accidente de helicóptero en el que murieron nueve personas, entre ellas Manuel Coto, ex gerente de la cooperativa.

Juan José Ortiz, vocero de los afectados de COSAVI, señaló que en el marco de dicho aniversario recuerdan al fiscal general, Rodolfo Delgado, que su caso es urgente, porque ya han fallecido seis de las víctimas del desfalco, que no pudieron acceder a sus ahorros y no pudieron someterse a tratamientos médicos.

Ortiz sostuvo que está por finalizar la segunda prórroga, que el juzgado que lleva el caso de COSAVI le ha dado a la FGR para presentar todas las pruebas de descargo contra los imputados del desfalco.

El vocero sostuvo que hace seis meses se presentaron a la fiscalía para pedir respuestas sobre las 600 denuncias que se han presentado en la institución y a ninguna de esas se les ha citado a declarar ni por el juzgado ni por la fiscalía.

A inicios de mayo de 2024, la FGR manifestó que 32 personas estaban involucradas en el desfalco de COSAVI, y que habían sido investigadas por Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública.

La Fiscalía estimó que son más de $35 millones los que fueron extraídos y trasladados a cuentas bancarias en el extranjero. Desde entonces, COSAVI es administrado por el Estado.

El accidente aéreo ocurrió el 8 de septiembre de 2024, donde perdieron la vida nueve personas, incluidas el alto mando de la PNC y Manuel Barrientos, gerente general de COSAVI. El accidente sucedió cuando era trasladado a San Salvador al gerente general.

A consideración de Ortiz, la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) “está secuestrada por el gobierno a través de la superintendencia del sistema financiero”. La Fiscalía General de la República no los aceptó y al contrario les cerró sus puertas.

