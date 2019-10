Solidaridad con Diario Co Latino por parte de los sectores populares

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Si no puede continuar sería un fracaso a la democracia. Entre sonrisas y una mano amiga, uno a uno los asistentes a la cena solidaria se fueron acercando. Su único interés era apoyar al periódico con más historia en El Salvador. Miembros de la sociedad civil y social organizada dijeron a una voz “Viva Diario Co Latino”.

El Colectivo Izalco 32 y Diario Co Latino fueron los organizadores de la Cena Solidaria que reunió a más de dos centenares de personas por una misma causa. Mostrar el apoyo decidido al rotativo y colaborar a saldar parte de la deuda, pero sobre todo como un compromiso para que continúe con su labor de informar a la ciudadanía.

Personalidades, lideres sociales y ciudadanía no organizada acompañó a Diario Co Latino. Entre ellos, Margarita Posada de APROCSAL, Ricardo Navarro de CESTA, Saúl Baños de FESPAD, Isabel Guevara del MSN. Así como Lourdes Palacios, el Dr. Eduardo Espinoza, Carlos Flores, José Luis Flores, Max Orellana y Lilian Vega del Colectivo Izalco. Así como Nidia Díaz, Lorena Peña, Sigfrido Reyes y Gerson Martínez asistieron al evento. Además, representantes de otros sectores sociales, como el LGBTI y Mujeres Organizadas.

“En Diario Co Latino nos mantenemos firmes con nuestros ideales. Firme con la razón de ser el periódico comprometido en acompañar las luchas populares”, dijo Francisco Valencia director del Diario Co Latino, quién agradeció en nombre de los trabajadores, a todos y cada uno de los asistentes a la cena solidaria, por el apoyo que junto a las organizaciones sociales que se presentaron el sábado se unieron para no permitir que el periódico con más historia del país cierre.

Y es que más de 200 personas acompañaron la causa de solidaridad con el periódico, dejando su “granito de maíz” para saldar las parte de las obligaciones del Diario con la seguridad social, que ha tenido atrasos debido a problemas económicos por la falta de pauta publicitaria.

“No hay causa política más importante como hacer acciones para rescatar al Co Latino, rescatarlo no solo de la posibilidad de que vaya a cerrar, sino rescatarlo de la posibilidad de ser apuñalado políticamente. No puede ser posible que un instrumento político de las luchas, como el agua, salud, educación, esté al borde de desaparecer”, dijo Carlos Flores representante del Colectivo Izalco 32, organizador del evento.

Flores enfatizó que hoy más que nunca es necesario no sólo mantener la lucha contra la desigualdad y la injusticia, en temas como el agua, las mujeres, LGBTI, niñez. “Estamos haciendo la lucha contra la injusticia. Este Gobierno que se disfraza de cualquier cosa, porque sabemos que en la esencia por lo que luchamos es contra poderes oligárquicos. Por eso nuestra consigna hacia la injusticia en El Salvador debe continuar”, comentó.

El director del periódico aclaró que no han recibido la ayuda ofrecida por el presidente Nayib Bukele, pero que no lo había hecho público es “porque va a creer que lo estamos reclamando. Y el Latino no se humilla de esa forma”, dijo.

Contrario a ello, Valencia lo que sí pidió al presidente Bukele es que democratice la pauta publicitaria. Y que incluya en la misma a Diario Co Latino, ARPAS, Maya Visión y Gentevé, entre otros medios alternativos a escala nacional.

El presidente Bukele escribió en un tuit que “Como funcionario no podía ayudar a Co Latino”, pero Valencia respondió que “como funcionario si podía, ya que puede democratizar la pauta publicitaria (…) él puede ordenar a sus gerentes de comunicaciones y ministros para que democratizaran la pauta”, reiteró.

Pese a ello, las organizaciones sociales fuentes de información primordiales para el periódico Co Latino, respondieron al llamado de ayuda. Misma que fue agradecida por el director que enfatizó que el diario ratificaba el ideal por el que Diario Co Latino nació en 1890.

“Hemos sobrevivido del Movimiento Popular, FESPAD, APROCSAL, APRODE, CESTA, UNES, entre otras. Todo el movimiento popular se ha despertado, y ha decidido que el Diario Co Latino no cierre”, enfatizó

Saúl Baños representante de la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) manifestó: “creo que Diario Co Latino ha traído un trabajo independiente e incómodo para algunos funcionarios, y eso ha llevado a que la distribución de la pauta publicitaria sea reducida. Como FESPAD consideramos que es importante apoyar a Diario Co Latino y apoyar a todos los medios de comunicación que esta pasando algún problema financiero para sostenerse”.

Y es que a su juicio, esta campaña de solidaridad, en apoyo de las organizaciones sociales, es para que Diario Co Latino siga dando la voz de aquellos sectores que no tienen cobertura de aquellos medios tradicionales hegemónicos.

“Hago una invitación a la población a que apoyemos a Diario Co Latino y sobre todo al presidente Bukele para que se democratice la pauta publicitaria. Cumplir con el derecho a la información que tiene las personas”, acotó Baños.

Sigfrido Reyes expresidente de la Asamblea Legislativa aseguró que Diario Co Latino es una institución periodística del país, con una larga tradición democrática de inclusión, objetividad y veracidad, pero también un claro compromiso con las causas populares.

“Por eso a mi juicio lo ponen en el corazón de los salvadoreños, su lucha ha sido con las causas populares, Co Latino nos necesita a todos para mantenerse como un proyecto vigente. Un proyecto periodístico con compromiso social y creo que todos aquellos que tenemos una práctica a favor de la democracia de los derechos humanos, tenemos que apoyar”, explicó.

Nidia Díaz actual jefa del Grupo Parlamentario del FMLN manifestó, que la respuesta ciudadana en la cena solidaria demuestra que el Diario Co Latino es el diario del pueblo y representa los distintos sectores del país.

“Representa las luchas genuinas del pueblo y la libertad. Para mi el Co Latino significa democracia, libertades, es el periódico que ha superado las diferentes etapas y se ha mantenido siempre. Al lado de la verdad, objetividad y la realidad del país”, aseguró.

Diario Co Latino es un periódico que no tiene una difusión masiva, sino que cualitativa, que representa la pluralidad y diversidad de pensamiento del país.

Los retrasos

“Nos han dicho que nos hemos robado lo de las AFPs de los trabajadores, del Seguro de los trabajadores, pero no nos hemos robado ni un cinco”, dijo Francisco Valencia, al aclarar que los retrasos han ocurrido por la falta de ingresos por la vía publicitaria, sobre todo por la exclusión de la pauta de Casa Presidencial.

“He pasado dos meses, no humillado, pero si con mucha preocupación porque no quería llevarme la muerte del más antiguo periódico de El Salvador, comprometido desde su nacimiento con la gente. Este diario surge para servir a la sociedad y estar a lado de los intereses de las causas populares, y eso hicimos cuando nos quedamos con el periódico desde 1989. Diario Co Latino al servicio de los intereses populares”, acotó Valencia.