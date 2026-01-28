Socorro Jurídico Humanitario denuncia 480 muertes en cárceles bajo el régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que 480 personas han muerto dentro de las cárceles salvadoreñas luego de ser detenidas bajo el régimen de excepción. De esta cifra, el 94% no tenía vínculos con pandillas.

Estas personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios no habían sido vencidas en juicio, murieron bajo la tutela del Estado “y en total impunidad”, lamentó Socorro Jurídico.

El régimen se aprobó el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios, tras romperse una tregua entre el gobierno y una de las pandillas.

“Los pandilleros mataban con brutalidad. El Estado ahora mata con impunidad. Y las víctimas siguen siendo los mismos: gente pobre, inocente, sin juicio, sin defensa”, dijo Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos desde el exilio, ya que el Gobierno la intentó apresar.

Las autoridades de Seguridad han informado la detención de más de 90 mil presuntos pandilleros en el régimen de excepción; pero entre ellos, se incluye a miles de que no eran pandilleros, sino que los apresaron por una cuota.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Socorro Jurídico y Cristosal, han documentado detenciones arbitrarias, torturas, negligencias e incluso muertes en los centros penales durante la vigencia del régimen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...