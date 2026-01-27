Flores y oraciones acompañan la tumba del papa Francisco

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

El olor a incienso, y distintos cantos litúrgicos dan la bienvenida a miles de turistas de diversas partes del mundo al llegar a la basílica de Santa María la Mayor, Roma Italia.

El templo religioso, forma parte de las cuatro basílicas papales más antiguas del mundo. Caracterizada por poseer, obras, tumbas de miembros religiosos, infraestructuras, reliquias y objetos valiosos para el mundo católico.

El más reciente, la tumba del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril de 2025, está luce acompañada de un par de rosas, así como de personas quienes entregan sus oraciones, con la fe de que él dé respuestas a sus peticiones.

«Franciscus», en latín, así se puede leer sobre su losa.

Hay que señalar que en vida el pontífice tuvo una gran devoción a la Virgen María. La basílica cuenta con acceso libre, en un horario que va desde las 7:00 hasta las 21:00 horas.

En su interior se pueden apreciar innumerables mosaicos dorados, la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina, la Cripta de la Natividad, en ella se resguardan trozos de la Sagrada Cuna de Jesús y restos de San José.

Asimismo, como la tumba de los papas Clemente VIII y Pablo V y una de las cuatro puertas Santas que existen en Roma.

