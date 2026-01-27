CDHES invita a Bukele a reflexionar sobre democracia y derechos humanos conquistados con Acuerdos de Paz

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) reflexionó sobre los 34 años desde la firma de los Acuerdos de Paz y hace un llamado al presidente Bukele a que reflexione sobre la democracia y los derechos humanos conquistados con los Acuerdos.

Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador señaló que los 12 años de conflicto armado dio un resultado totalmente negativo: pues de dejó a más de 80 mil personas asesinadas, más de 7 mil personas desaparecidas, miles de personas capturadas y torturadas, familias desintegradas, miles de combatientes de ambos bandos que fallecieron en los terrenos.

Montenegro enfatizó que, con la finalización de la guerra, surgen nuevas esperanzas en el pueblo, entre ellas los familiares de las víctimas y las víctimas del conflicto armado. Pero en los últimos años, con Bukele, ha tomado protagonismo la indiferencia y carencia de valor hacia la memoria histórica salvadoreña, donde opaca y niega la historia del pasado reciente de violencia política militar en el país, despreciando a la víctima, evadiendo la responsabilidad estatal de justicia restaurativa y ahogando los esfuerzos de la sociedad civil organizada para que el estado emita una ley al respecto.

De hecho, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada tras la firma de los Acuerdos de Paz y ordenó a la Asamblea Legislativa a hacer nuevamente una ley, pero hasta la fecha no ha habido avances en el tema, a pesar las mismas organizaciones de derechos humanos han presentado propuestas de Ley. El oficialismo ha archivado todo documento en materia de justicia restaurativa para las víctimas.

“La creación de una ley transicional es fundamental para lograr la reparación integral de quienes hasta hoy siguen siendo revictimizados al negarles el acceso a la justicia y reparación de sus derechos para procurar continuar con una vida normal. La deuda continúa latente para víctimas y la memoria”, puntualizó Montenegro.

Las víctimas del conflicto armado ansiaban que para que terminara la guerra y vivir en un país que iniciara un proceso democrático, “situación que a partir de 2019 la circunstancia han venido cambiando; “es necesario que el presidente Nayib Bukele reflexione verdaderamente si va a corregir los hechos del presente tiene que tomar en consideración los hechos del pasado”.

La comisión hizo un llamado al presidente Bukele y a sus ministros a reflexionar verdaderamente qué es la democracia, qué son los derechos humanos y los beneficios de los derechos humanos.

