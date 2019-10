Sindicatos rechazan injerencia de ministro de Trabajo en el STISSS

Oscar López

@Oscar_DCL

Representantes de varios sindicatos rechazaron la injerencia del ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), esto debido a que el Ministerio entregó credenciales a un grupo de personas que no fue electa por los agremiados a la organización.

Estela Ramírez, representante del Sindicato de Trabajadores, Sastres, Costureras y Similares (SITRASACOSIS), comentó: “vemos como un riesgo que un funcionario, para el caso el ministro de Trabajo, tenga injerencia en el desempeño de una organización sindical”.

Ramírez agregó que el Código de Trabajo establece reglas sobre cuáles son las funciones de un sindicato, además de las atribuciones legales de los directivos sindicales; asimismo, se establece que el Ministerio de Trabajo es un ente administrativo que debe garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de la clase trabajadora. “El funcionario (Castro) no tiene la función de decidir a quién se le otorgan credenciales sindicales y a quién no, eso le compete a los afiliados, decidir quiénes son sus representantes. Las acciones del ministro se pueden repetir en todos los sindicatos que no estemos aliados a sus intereses”, argumentó Ramírez.

Armida Franco, secretaria general del STISSS, comentó que desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) se impulsa una serie de atropellos en contra del sindicato, el principal de ellos fue haber entregado credenciales de directivos sindicales a personas que no fueron electas por los agremiados al sindicato.

Franco denunció que, recientemente, se entregó las cotizaciones de los afiliados al sindicato a uno de los representantes acreditados por el MTPS. “Estamos en un litigio, tenían que haber esperado a que la Corte (Suprema de Justicia) lo resolviera, que diera un pronunciamiento de quién es la directiva legítimamente electa por los trabajadores”.

La secretaria general del STISSS consideró como “aberrante” la injerencia de Castro en el sindicato y planteó que tiene como objetivo debilitar al STISSS; en ese sentido, indicó que se tomarán acciones contra el funcionario ante instancias internacionales.

“La Organización Internacional de Trabajo ya tiene todos los antecedentes y ayer se mandó lo que sucedió con las cotizaciones de los trabajadores, porque es abusivo querer manosear el dinero de los trabajadores”, externó Franco. Para las organizaciones sindicales es “inaceptable” la injerencia del MTPS en el STISSS; con dicha acción se violenta, además de leyes laborales, la Constitución de la República y convenios internacionales ratificados por El Salvador.