Sindicato de empresa maquilera denuncia despidos, acoso laboral

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El sindicato de trabajadores de la empresa manufacturera Apple Tree (SITSCES) denunció este lunes 30 de marzo despidos masivos, violaciones a derechos laborales y actos de represión bajo el régimen de excepción contra trabajadoras de la empresa maquilera con sede en San Marcos, San Salvador Sur.

El sindicato realizó una concentración pacífica en el marco de una nueva ola de despidos, así como de denuncias por maltratos, gritos, actos de discriminación, acoso y sobreexplotación laboral por parte de personeros y directivos de la empresa Apple Tree S.A. de C.V., en perjuicio de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

Durante la concentración, integrantes del SITSCES denunciaron lo que califican como una situación agobiante, que se habría intensificado entre el viernes 27 y el sábado 28 de marzo, cuando, según afirmaron, varios trabajadores fueron despedidos sin considerar condiciones de salud como enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cáncer y otras derivadas de la carga laboral.

Debido a esto, revelaron que directivos de tres sindicatos decidieron unirse para defender sus derechos de manera conjunta. Sin embargo, señalaron que en horas de la mañana del sábado 28, mientras se encontraban reunidos pacíficamente en el Edificio 4 de la empresa, representantes patronales llamaron a la Policía y los amenazaron con ser detenidos bajo el régimen de excepción. “No somos delincuentes y defender nuestros derechos no es delito”, expresaron.

El SITSCES denunció que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde a prácticas reiteradas. Como antecedente, mencionaron el caso de Dora Pastor, secretaria general del sindicato, quien según el gremio fue privada de libertad el 3 de septiembre de 2026 dentro de las instalaciones de la empresa para obligarla a firmar su renuncia bajo amenazas similares. Indicaron que el caso continúa impune y que su reinstalo sigue pendiente, sin una actuación efectiva de las autoridades competentes.

“El Ministerio de Trabajo ha abandonado a la clase trabajadora”, lamentaron.

“Alertamos al pueblo salvadoreño que estos hechos constituyen un atentado contra nuestros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la organización y a la expresión, así como contra nuestros derechos colectivos a la libertad sindical, establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales, especialmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresaron.

Ante esta situación, el SITSCES exigió el cese de la represión, los actos de maltrato, acoso y sobreexplotación laboral, así como de los despidos injustificados y las amenazas contra las y los trabajadores.

Además, demandaron el reinstalo de todas las personas despedidas, incluida la secretaria general, Dora Pastor.

También solicitaron el respeto al derecho a la libertad sindical y a los derechos derivados del fuero sindical, así como el cumplimiento de las garantías laborales, especialmente para sus afiliados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...