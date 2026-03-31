Diésel subirá $0.38 a partir de este 31 de marzo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de los combustibles tendrán un aumento de hasta de $0.38, a partir de este martes 31 de marzo, según lo anunció la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía.

En la zona central, la gasolina Superior, Regular y el Diésel subirá, $0.21, $0.13 y $0.38 respectivamente, costando, $4.29, $3.97 y $4.15 en el mismo orden.

En la zona occidental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.21, $0.13 y $0.37 respectivamente, costando $4.30, $3.98 y $3.15 en el mismo orden.

En la zona oriental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.18, $0.10 y $0.34 respectivamente, costando $4.30, $3.98 y $3.16 en el mismo orden.

Este es el segundo incremento sentido en la población salvadoreña, ya que la quincena pasada, el precio subió entre $0.25 y $0.26. El Diésel es el combustible que más se ha incrementado en el último mes, pues pasa de costar $3.51 (del 3 al 16 de marzo) a costar $4.15; un incremento de $0.64 (del 31 de marzo al 13 de abril). Este es el tercer incremento consecutivo en el que los combustibles suben de precio.

La DGHM informó sobre algunos factores internacionales que influyen en los precios de los combustibles entre ellos, el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, que continúa generando incrementos en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Otro de los factores es el ataque ucraniano a infraestructura clave energética de Rusia en el Mar Báltico, generando mayor incertidumbre en el mercado internacional de los hidrocarburos. La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó disminuciones continuas en las reservas de gasolinas y diésel, provocando aumentos en sus precios internacionales.

Los salvadoreños acudieron este lunes a diversas gasolineras del país para abastecerse de combustible en sus vehículos.

Los nuevos precios estarán vigentes del 31 de marzo al 13 de abril de 2026. Los ciudadanos, que conducen vehículo y motocicletas suelen abastecerse antes que entren en vigor estos precios ya que es un impacto a sus bolsillos.

La ciudadanía espera que este incremento no suba los precios de los productos de la canasta básica, que de por sí ya son elevados. Esto ya que en los últimos días se ha especulado que, si existe una nueva alza, los precios de los productos que son traslados en rastras, podrían incrementarse.

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