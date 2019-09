“Sin agua no hay futuro”: Alianza Nacional contra la Privatización del Agua

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Los mensajes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua son contundentes sobre la sensibilización a la población en cuanto al peligro de quedarse sin este recurso vital. También envía un mensaje al Ejecutivo, para que cese todo tipo de políticas, programas y acciones que promuevan la destrucción irreversible de los recursos naturales, en beneficio de grandes corporaciones extractivistas de bienes colectivos.

“Nos sumamos a las actividades internacionales que se están desarrollando, en el marco de la Huelga Mundial contra el Cambio Climático. Y aquí en El Salvador hemos denominado estas actividades como -Sin agua no hay futuro”, dijo Luis González, activista de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) que integra la Alianza.

¿Qué es la Huelga Mundial por el Clima? La adolescente Greta Thunberg es una líder juvenil que desde el año pasado abandera la lucha contra el cambio climático, sus impactos y la vulnerabilidad en la quedarían millones de personas alrededor del mundo.

Con infinidad de actividades y conectando con otros jóvenes en el mundo, Thumberg hizo el llamado desde su plataforma “Fridays for Future” a la “Huelga Mundial por el Clima”, en un esfuerzo desde la sociedad civil, para que los gobiernos del planeta cesen sus políticas o acciones que exponen a mayor vulnerabilidad a la humanidad.

Sobre el cambio climático, agregó González, es el mayor reto en el ámbito ambiental que enfrenta la humanidad y que aumenta la inquietud, porque los gobiernos aún no cuentan con medidas que permitan a sus pueblos tener un resguardo de sus vidas.

“Así como va el cambio climático podría generar el aumento de la temperatura de 4 a 5 grados, y en la región centroamericana sería de 5 a 6 grados; esto merma toda capacidad de adaptarnos y enfrentar esto. Y si le sumamos la falta de políticas públicas encaminadas a proteger los bienes naturales, como la falta de una Ley General de Agua, como Alianza lo hemos denunciado, y ahora el agravante es la tentación de privatizarla”, argumentó.

Asimismo consideró oportuno que el tema “agua” sea el eje para trabajar en el tema de adaptación y cambio climático, por parte de las autoridades del Estado salvadoreño y la participación de la población; porque toda la actividad nacional se vincula al recurso hídrico.

“No podemos darnos el lujo de más deforestación, de pérdida de biodiversidad, el impacto de los agrotóxicos, urbanización sin control y el cambio de uso de suelos; si a todo esto le sumamos el cambio climático, sin duda el resultado será algo negativo y preocupante para la población salvadoreña. Como Alianza, sumamos nuestras convocatorias a las acciones que tendremos a nivel local, nacional y regional”, indicó.

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua demandó también a la Asamblea Legislativa emitir políticas públicas encaminadas a enfrentar el cambio climático, y no sumar a la crisis del agua del territorio nacional. Por tanto, exigieron la pronta aprobación de una Ley General de Agua no privatizadora.

Margarita Posada del Foro Nacional de Salud (FNS) sostuvo, que es alarmante el mensaje del presidente Nayib Bukele, quien busca implementar una “política de permisos ambientales express”, para dar apoyo a la inversión empresarial.

“Nosotros criticamos los permisos que dio la exministra de Medio Ambiente a la constructora Salazar Romero, en Nejapa, porque lo hacía sobre una zona de recarga hídrica de la cuenca San Antonio. Y ahora se ha profundizado con una orden expresa del presidente de la república (Nayib Bukele), diciendo que se deben dar esos cien permisos porque detienen más de mil millones de inversión. Esto no puede ser, si hablamos de la sustentabilidad de la vida y país, porque sin agua será inviable”, señaló Posada.

En cuanto a los espacios de diálogo que han solicitado diversas organizaciones que trabajan en diversos ámbitos en defensa de los derechos de la población, Morena Murillo del FNS señaló que la respuesta ha sido “cerrada”, que no les ha permitido establecer un intercambio y participación social con las nuevas autoridades de gobierno. “Que nos cierren los espacios en las instituciones o las autoridades no quieran trabajar con la sociedad civil, lo calificamos como un fuerte retroceso y que botan todas las experiencias de participación social que se habían logrado con los gobiernos anteriores. Y creo que cerrar estos espacios no es más que miedo a la sociedad civil, porque la gente participa a partir de sus necesidades, de sus propuestas. Y de no escucharlas esto traerá una situación muy conflictiva y caótica, porque sería un Gobierno que no atiende las demandas de su pueblo, sino un gobierno que atiende primero sus intereses políticos. El Gobierno debe estar dispuesto al diálogo, a negociar, porque no somos un Estado monárquico, somos un Estado democrático”, reseñó Murillo.

Entre las actividades de la Alianza contra la Privatización del Agua destaca una marcha el 20 de septiembre, que saldrá del monumento Salvador del Mundo. Asimismo se realizará una mega concentración el 26 de septiembre, que también saldrá desde esta plaza pública, así como foros, talleres y actividades al interior del país.

“El mundo va al despeñadero, si seguimos así”, acotó Leonel Herrera de ARPAS, al considerar que muchos líderes mundiales aún no asumen la “magnitud del desastre”, que aumenta la temperatura del planeta tierra.

“Aún tenemos un (Jair) Bolsonaro que quema la Amazonía, un Donald Trump que ha permitido que las petroleras ingresen a la reserva natural en Alaska, y aquí en nuestra región los gobiernos tienen la misma mentalidad. El discurso que urgen las inversiones y desburocratizar los permisos ambientales, eso es una irracionalidad”, puntualizó.