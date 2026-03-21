SIMETRISSS realiza jornada médica y odontológica gratuita en comunidades en Soyapango

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Habitantes de comunidades cercanas a la Ermita San Cayetano, en el municipio de Soyapango, participaron en una jornada médica odontológica gratuita organizada por el el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), la Iglesia católica local, organizaciones sociales y voluntariado comunitario, con el objetivo de acercar servicios básicos de salud a población de escasos recursos.

La actividad, desarrolado este sábado, desde las 8 de la mañana, incluyó atención odontológica preventiva, limpieza bucal, entrega gratuita de medicamentos y orientación en salud primaria, beneficiando a decenas de familias de la zona y de sectores aledaños que enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos de salud.

Durante la jornada, residentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, especialmente en comunidades donde muchas personas no cuentan con seguro social o enfrentan limitaciones económicas para trasladarse a centros hospitalarios.

“Me parece excelente, principalmente por el trabajo social que realizan. Esto favorece a muchas personas de esta zona y también de comunidades cercanas, porque han asistido personas de diferentes lugares”, expresó una beneficiaria tras recibir atención odontológica.

La jornada fue desarrollada con el acompañamiento de la pastoral de la Parroquia Santa Lucía, cuyos representantes señalaron que esta es la primera actividad de este tipo realizada en la comunidad parroquial, marcando un precedente en el trabajo social que impulsa la iglesia en el sector.

Cecilia Elizabeth Ramírez de Quintana, integrante de la pastoral parroquial, explicó que la iniciativa responde a una necesidad concreta de la población.

“Para nosotros es nuestra primera jornada médica aquí en la parroquia. Es algo innovador porque no contábamos con este tipo de servicio. Muchas personas no tienen acceso al Seguro Social ni a la unidad de salud, por eso agradecemos el apoyo que nos han brindado con consulta médica, medicamentos e higiene bucal”, afirmó.

Según los organizadores, toda la atención brindada durante la jornada fue completamente gratuita, incluyendo la entrega de medicamentos a los pacientes atendidos, lo que permitió ampliar el impacto social de la actividad entre familias de escasos recursos.

La parroquia atiende pastoralmente a una amplia zona territorial que abarca sectores desde el entorno de la Fuerza Aérea hasta comunidades cercanas a la ermita San Cayetano, beneficiando aproximadamente a unas 500 personas en su radio de acción comunitaria.

Representantes de organizaciones sociales que acompañaron la jornada señalaron que este tipo de acciones son fundamentales para atender necesidades urgentes en materia de salud comunitaria, particularmente en territorios con limitaciones en el acceso a servicios médicos especializados.

“Estas jornadas permiten tener contacto directo con la población y conocer sus necesidades. El tema de salud sigue siendo una deuda importante en muchas comunidades, por eso es positivo que distintos sectores se articulen para apoyar”, indicó uno de los colaboradores de la actividad.

Los organizadores informaron que se proyecta incorporar nuevos servicios en futuras jornadas, entre ellos atención visual, con el propósito de ampliar la cobertura y responder a otras necesidades identificadas en la población.

Los responsables de la iniciativa destacaron que el esfuerzo conjunto entre parroquia, voluntariado y organizaciones sociales, principalmente SIMETRISSS y CONADESA, busca fortalecer la atención comunitaria en territorios donde las condiciones socioeconómicas dificultan el acceso oportuno a servicios básicos.

Asimismo, señalaron que existe interés en replicar este tipo de jornadas en otras comunidades del municipio, debido a la alta demanda detectada durante la actividad desarrollada en San Cayetano.

Habitantes beneficiados expresaron su expectativa de que este tipo de jornadas continúe realizándose de manera periódica, ya que representan una alternativa concreta para mejorar el acceso a la salud en sectores vulnerables del municipio

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