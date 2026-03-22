Salvadoreños expresan solidaridad con Cuba y cese del bloqueo

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San Salvador/Prensa Latina

Decenas de vehículos recorrieron céntricas calles de esta capital para expresar su apoyo y amor por Cuba al exigir el cese de la política de bloqueo impuesta por Estados Unidos.

Carteles, pancartas y las voces de decenas de caravanistas llevaron el mensaje desde la Minerva de la Universidad de El Salvador hasta la sede de la embajada cubana en esta capital, donde en un acto de protesta pidieron el fin de las “políticas nefastas implementadas por Donald Trump contra el pueblo de la isla».

“Estamos aquí para decir ya basta. Respaldamos a Cuba, a su Revolución y a su gobierno, porque su gobierno es del pueblo, basta ya de políticas comunicacionales que tratan de poner a los victimarias inmunes. Donald Trump después de décadas de bloqueo, lo ha recrudecido”, expresó uno de las caravanistas.

“Exigimos como voz del mundo que se quite el bloqueo a Cuba”, remarcó el abogado y activista Raúl Martínez, uno de los participantes en la masiva actividad, donde los salvadoreños manifestaron su apoyo a la mayor de las Antillas, a su pueblo y a su gobierno.

Al inicio del recorrido, Maricela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, expresó el apoyo a Cuba.

“Cuba, dijo, este pueblo heroico que le ha dado tanto al mundo, que le ha llevado salud, que le ha llevado educación, que ha sido ejemplo de dignidad, de esperanza, de soberanía de los pueblos del mundo, por eso marchamos este día, porque hay que agradecerle a Cuba, de todo el amor que dio al mundo sobre todo en este momento”.

Cuba merece vivir en paz. Cuba es ejemplo de dignidad, puntualizó la activista y dirigente popular.

Mientras, en palabras de agradecimiento a los caravanistas, el embajador cubano, Tomás Lorenzo, destacó la importancia del respaldo del pueblo salvadoreño en momentos en que 600 delegados del mundo entero “demostrando su solidaridad” ratifican que Cuba no está sola”

“Esta actividad se une al gran maratón que hay en muchos países del mundo mostrando su solidaridad, sumándose al Convoy nuestra América de nuestro país”, dijo.

Es muy importante para nosotros contar con la solidaridad de ustedes que es la que nos alimenta a diario y nos permite con toda seguridad decirles que Cuba está firme y seguirá firme. Y como decimos los cubanos, ¡Patria o Muerte!, !Venceremos!, concluyó Lorenzo en sus emotivas palabras.

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