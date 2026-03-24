El Salvador y Cuba, un abrazo sin fronteras

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San Salvador/Prensa Latina

En El Salvador hoy la solidaridad y la dignidad con Cuba son inquebrantables, según proclaman sin temor organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y amigos de la isla.

“Cuba no es una amenaza: es el abrazo de la humanidad”, señalan con amor muchos como el Grupo de Lisiados y Lisiadas Amigos del Campamento 26 de Julio, el Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba y el grupo Roque Dalton, entre otros, que fueron beneficiarios de lo que dan los cubanos al mundo. Es algo así como «amor con amor se paga», según el refranero.

El 21 de marzo, esas fuerzas alzaron también su voz contra la política de bloqueo de estados Unidos contra Cuba. “Nosotros y nosotras, voces organizadas en un solo sentimiento de hermandad, alzamos nuestro puño y nuestra palabra ante el mundo para denunciar el asedio criminal que hoy asfixia a la hermana República de Cuba”.

Todos los participantes denunciaron, al participar en una masiva caravana hasta la embajada de Cuba, “el uso del sufrimiento humano como arma” para doblegar al pueblo cubano y sus autoridades.

Los salvadoreños que recibieron amor y cuidado en hospitales para recuperarse de las heridas de la guerra estuvieron allí para denunciar la inclusión de la isla por Estados Unidos en la espuria lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Allí unidos en compacto bloque estuvieron el grupo Roque Dalton y el Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba que sumaron voces con la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, FDIM EL SALVADOR – Federación Democrática Internacional de Mujeres El Salvador, entre otros, para mostrar su condena a la política estadounidense.

Vibraron las voces de la solidaridad y el amor al llamar a los gobiernos, sectores sociales y a las conciencias libres de América a apoyar a Cuba de manera tangible y sin silencio cómplices.

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