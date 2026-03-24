El Salvador tiene la menor esperanza de vida de Centroamérica

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César Villalona

Economista

El Observatorio Demográfico de la CEPAL muestra que El Salvador ocupa el último lugar entre los países de Centroamérica en cuanto a esperanza de vida al nacer. El orden es el siguiente:

1. Costa Rica: 81 años

2. Panamá: 79.8 años

3. Nicaragua: 75.1 años

4. Honduras: 73.0 años

5. Guatemala: 72.7 años

6. El Salvador: 72.3 años

La CEPAL señala los factores que más inciden en la esperanza de vida son la calidad del sistema sanitario, la atención primaria en salud, la atención materna e infantil, el acceso a servicios médicos y las condiciones socioeconómicas en general, sobre todo el empleo, los ingresos de la población, el costo de la vida y los niveles de pobreza.

En El Salvador, esas variables se han deteriorado tanto, que 242,000 personas cayeron en la pobreza extrema entre 2019 y 2024, según las encuestas de hogares de esos años. Además, entre 2021 y 2025, el índice de inflación en el rubro de salud fue de 18%, o sea, que se encarecieron mucho los medicamentos, equipos e insumos médicos y los servicios de salud.

Es importante destacar que en Cuba, a pesar de la brutal agresión de Estados Unidos durante más de 60 años, la esperanza de vida es de 78.3 años, igual que la de Uruguay mayor que la de El Salvador y que el promedio latinoamericano, que es de 75.9 años.

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