Medios destacan impacto de incendios en El Salvador

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San Salvador/Prensa Latina

Al menos ocho muertos provocaron los incendios que afectaron El Salvador en lo que transcurrió de 2026, destacan medios de prensa locales.

Dos periódicos abordaron esta semana los efectos y daños ocasionados por varias siniestros en lo que va de año, en algunos de los cuales aun se desconocen las causas.

El último fuego ocurrió una recicladora del barrio Lourdes, en San Salvador, con saldo de dos fallecidos, padre e hijo, lo que se sumó a otro percance en un restaurante del centro comercial Bambú en San Benito, en la llamada Zona Rosa de esta capital, y que dejó un muerto y un herido.

La primera tragedia ocurrió la madrugada del 13 de febrero, en un voraz incendio que consumió viviendas históricas entre la 6ª avenida Sur y la 8ª calle Oriente del Centro Histórico, a unas cuadras de Catedral Metropolitana y la Biblioteca Nacional de El Salvador, según un informe del diario El Mundo.

Tres de las cinco víctimas fueron identificadas por ser miembros de la familia Catalán Hernández: Mariela Zaida Capa Hernández, de 35 años, su esposo Miguel Antonio Catalán y su hija Alejandra Victoria Catalán Zacapa, de 5 años.

El siniestro se extendió por al menos dos cuadras y destruyó viviendas y diversos locales ubicados, concentrándose a dos cuadras abajo de Plaza Libertad, en dirección hacia el Mercado Belloso y el bulevar Venezuela.

“Tuvimos cinco personas que perdieron su vida, una persona embarazada que fue trasladada hacia un centro asistencial, pues es muy lamentable encontrar en un incendio este tipo de situaciones”, informó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, el día del siniestro, citado por El Mundo.

El directivo indicó que en lo que transcurrió de año suman dos mil 361 incendios, de los cuales, mil 658 ocurrieron en maleza seca, es decir un 92 por ciento, algo que se corresponde con la sequía que afecta al país en esta temporada.

Los incendios estructurales como el ocurrido el sábado en el centro comercial Bambú City Center, aumentaron un 97.90 por ciento. acumulando 272 este año y los incendios en basurero ya suman 161, un aumento del 59.40 por ciento, añadió el directivo.

El Salvador se encuentra en alerta amarilla a causa del incremento de los fuegos, mientras las autoridades recuerdan a la población que causar incendios está penado por la ley.

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