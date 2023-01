SIMEDUCO denuncia violación de la Ley de la Carrera Docente por el ministro de Educación

Rebeca Henríquez

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) denunció frente al Ministerio de Trabajo, al ministro de Educación, José Mauricio Pineda, al director nacional de desarrollo humano, Carlos Fernando Saca, y a los directorios departamentales de educación del país por violar el art. 40 de la Ley de la Carrera Docente al imponer a educadores interinos en distintos centros escolares.

“Venimos a denunciar al ministro de educación, al director nacional de desarrollo humano y a los 14 directorios departamentales de educación, porque han violado el art. 40 de la ley, en el sentido de que han usurpado las competencias que le corresponde a los consejos directivos de seleccionar a los docentes de los centros escolares”, externó el secretario general de SIMEDUCO, profesor Daniel Rodríguez, quien también fue desconvocado.

Rodríguez aseveró que por ser sindicalista fue desconvocado y por “no dejar pasar los atropellos” que están cometiendo los desligaron. Rodríguez dijo que las autoridades comunicaron que el docente ya no trabajaría en el lugar y tendrían que aceptar al docente designado por la departamental de educación.

Según el sindicato, el ministerio de educación ha creado la plataforma SIGOB-SOL, sitio que se presta para las irregularidades. En la app algunos docentes no pueden ingresar para registrarse, y a otros les notificó que están fuera del proceso de selección, a pesar de que ya habían sido seleccionados, y los directores departamentales enviaron a nuevos educadores “irrespetando las decisiones de los consejos directivos”.

Isaac Laínez, docente del Centro Escolar Comunidad San Fernández, comentó su caso y dijo que con base a los reglamentos tenían que aplicar a la plataforma para poder ser seleccionados, ya sea por la Ley de la Carrera Docente o como interino, hizo todo el proceso, lo seleccionaron de un centro escolar y no apareció en la plataforma la opción de aceptar, a pesar de que ya lo habían elegido y en su caso pusieron a una persona que no se postuló.

En el caso de Rachel Lozano, docente del Complejo Educativo Refugio Sifontes, quien trabajó desde el año anterior en la institución dijo que para hacer los procesos conforme a lo establecido esperaron la publicación de la plaza interina y hasta la fecha aún no se ha realizado.

“El director (del centro educativo) me llamó y me dijo que ya habían asignado a una persona con nombre y apellido y él no podía hacer nada, me pongo en el lugar de los directores, que no pueden, muchas veces por temor, hacer nada, pero no pueden atropellar nuestros derechos, no pueden jugar con nuestros alimentos”, dijo.

De acuerdo al sindicato, solo en el área de san salvador son aproximadamente 40 docentes afectados por la serie de irregularidades en la plataforma del Gobierno, acciones que violan el derecho y facultad de selección de los consejos directivos de los centros escolares, el derecho al trabajo de los docentes que fueron destituidos, y que deja a los estudiantes sin un profesor oficial.