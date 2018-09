Si no me presento es porque no confío en la justicia, dice Mauricio Funes

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El ex presidente de la República, Mauricio Funes, explicó en su nueva red social que ante la imposibilidad de pagar un abogado ha decido recurrir a las redes para asumir su defensa y la de sus familiares.

En sus primeros señalamientos, Funes asegura que el juicio en su contra es político, en venganza por destapar el mecanismo corrupto que usaron los gobiernos de ARENA para hacer llegar fondos públicos al partido y a unos cuantos empresarios.

“Si recurro a las redes sociales para hacer mi defensa es porque la mayor parte de los medios de comunicación me tienen bloqueado y no publican mis puntos de vista y mis razonamientos. Tampoco le dan cobertura a las pruebas de descargo que he presentado en diferentes instancias”, explicó Funes.

De igual manera, agregó: “algunos me insisten que debería defenderme, presentándome ante los tribunales. Si no lo hago es porque no confío en la supuesta “independencia” del órgano judicial y la FGR. Además, no soy cualquier imputado. Soy un perseguido por el aparato judicial de la derecha salvadoreña”. Y es que para él ex mandatario, no es falta de coraje el no presentarse ante el Juez, ya que tuvo el coraje de enfrentar a todo el poder de la oligarquía, “cómo no voy a tenerlo frente a una prisión. Pero no es justo que vaya a la cárcel siendo que las acusaciones que hace la FGR son arbitrarias y sin fundamento”, dijo.

Además, Funes cuestionó que existe una desigualdad de recursos que juegan en su contra. “La FGR tiene 5 fiscales asignados a mi caso, el apoyo económico de ARENA, los grandes empresarios y el de la Embajada USA. Yo solo cuento con una defensora de la PGR que además de mi caso tiene que atender 130 más”, afirmó.